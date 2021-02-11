Телеканал NTD

Кубинские подростки из-за карантина увлеклись мини-гольфом

Кубинские подростки из-за карантина увлеклись мини-гольфом

В Гаване подростки вместо любимого футбола играют в мини-гольф. На Кубе этот вид спорта считается элитным,..

Дата загрузки: 2021-02-11

В Гаване подростки вместо любимого футбола играют в мини-гольф. На Кубе этот вид спорта считается элитным, но сейчас у молодёжи нет выбора. Играть в футбол запретили в рамках карантинных мер.

[Эди Гомес, житель Гаваны]:
«Полиция нас не ругает и позволяет играть. Сейчас разрешён единственный вид спорта – гольф».

У юных игроков есть мячи, но клюшек на всех не хватает.

[Эди Гомес, житель Гаваны]:
«Мы не можем сделать всё как на настоящем поле для гольфа. Иногда здесь играет по десять человек. Некоторые бьют по мячу палками или другими предметами, чтобы не затягивать игру».

На Кубе есть всего два поля для гольфа: одно – в Гаване, второе – в курортном городе Варадеро. Оба появились ещё до революции 1959 года.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...