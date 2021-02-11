Кубинские подростки из-за карантина увлеклись мини-гольфом

В Гаване подростки вместо любимого футбола играют в мини-гольф. На Кубе этот вид спорта считается элитным,..

[Эди Гомес, житель Гаваны]:

«Полиция нас не ругает и позволяет играть. Сейчас разрешён единственный вид спорта – гольф».

В Гаване подростки вместо любимого футбола играют в мини-гольф. На Кубе этот вид спорта считается элитным, но сейчас у молодёжи нет выбора. Играть в футбол запретили в рамках карантинных мер.

У юных игроков есть мячи, но клюшек на всех не хватает.

[Эди Гомес, житель Гаваны]:

«Мы не можем сделать всё как на настоящем поле для гольфа. Иногда здесь играет по десять человек. Некоторые бьют по мячу палками или другими предметами, чтобы не затягивать игру».

На Кубе есть всего два поля для гольфа: одно – в Гаване, второе – в курортном городе Варадеро. Оба появились ещё до революции 1959 года.

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