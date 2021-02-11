Кубинские подростки из-за карантина увлеклись мини-гольфом
В Гаване подростки вместо любимого футбола играют в мини-гольф. На Кубе этот вид спорта считается элитным,..
Дата загрузки: 2021-02-11
[Эди Гомес, житель Гаваны]:
«Полиция нас не ругает и позволяет играть. Сейчас разрешён единственный вид спорта – гольф».
У юных игроков есть мячи, но клюшек на всех не хватает.
[Эди Гомес, житель Гаваны]:
«Мы не можем сделать всё как на настоящем поле для гольфа. Иногда здесь играет по десять человек. Некоторые бьют по мячу палками или другими предметами, чтобы не затягивать игру».
На Кубе есть всего два поля для гольфа: одно – в Гаване, второе – в курортном городе Варадеро. Оба появились ещё до революции 1959 года.
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