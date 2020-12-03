Простор и вентиляция: о каких домах мечтают испанцы в условиях карантина

Безопасность, вентиляция и никаких шумных соседей. В Испании на фоне карантина представления людей об идеальном жилище..

Безопасность, вентиляция и никаких шумных соседей. В Испании на фоне карантина представления людей об идеальном жилище резко изменились. После месяцев «локдауна» люди осознали, что находиться в тесных и душных квартирах не очень комфортно.

Анхель Кавас – основатель компании Modular Homes. Она специализируется на автономных домах, которые оснащены солнечными панелями, отдельными водяными скважинами и даже бункерными комнатами.

[Анхель Кавас, основатель компании Modular Homes]:

«Мы продали больше домов, чем в прошлом году. В марте и апреле во время карантина был полный застой. Однако в июле мы продали больше всего домов в истории Modular Homes. Что касается комнат-убежищ, то в 2019-м мы сделали две таких комнаты, а в этом – 12».

Кавас прогнозирует, что в будущем спрос на автономные дома, которые будут обеспечивать себя электричеством, будет только расти.

Архитекторы также говорят, что в дизайне люди теперь предпочитают более просторные, светлые и многофункциональные помещения, а также зоны, из которых можно работать удалённо.

Качество воздуха внутри также выходит на первый план. Андер Эчеверрия – основатель строительной компании, которая делает упор на экологичность. Благодаря особым вентиляционным системам, воздух в его домах обновляется каждый час.

[Андер Эчеверрия, основатель строительной компании]:

«Это фильтр F7. Мы можем сравнить его с новым. Вся эта грязь могла бы попасть в дом, если бы не было фильтра. Это фильтр F7. Но мы могли бы даже поставить фильтр F9 или HEPA, которые используют в самолётах».

Эчеверрия говорит, что его компанию буквально завалили заказами, и что продажи увеличились более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Короткая ссылка на эту страницу: