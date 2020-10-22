В Эфиопии – худшее нашествие саранчи за 25 лет

Эфиопия уже несколько месяцев безуспешно пытается остановить нашествие саранчи. Теперь же ситуация настолько усугубилась, что ООН..

Эфиопия уже несколько месяцев безуспешно пытается остановить нашествие саранчи. Теперь же ситуация настолько усугубилась, что ООН назвала бедствие худшим для страны за последние 25 лет.

Полчища насекомых уничтожают урожай, от которого зависят жизни миллионов людей.

Фермер Индиро Ахмед говорит, что скоро ему нечем будет кормить своих детей.

[Индиро Ахмед, фермер]:

«Я вложил деньги в пять гектаров земли для выращивания сорго. Но урожай съела саранча. У меня семеро детей, и пятеро из них ещё ходят в школу. После этого кошмара я не смогу кормить их или отправлять их учиться».

С начала года от саранчи в Эфиопии пострадало около 200 тысяч гектаров посевов. Это серьёзно нарушило поставки продуктов питания.

Рой саранчи, покрывающий площадь в квадратный километр, может съесть за день столько, сколько хватило бы для 35 тысяч человек.

Фатума говорит, что недавно родила шестого ребёнка и теперь очень переживает.

[Фатума Сейд, жительница Эфиопии]:

«Я поехала в больницу на роды. А потом услышала шокирующую новость, что всего за три дня был уничтожен мой урожай на пяти гектарах. Не очень хороший способ встретить новорождённого. У меня большая проблема. Шестеро моих детей будут голодать».

Ещё больше усугубляет ситуацию пандемия коронавируса. Из-за неё были нарушены поставки пестицидов и другого оборудования для борьбы с вредителями.

Изначально саранча пришла из Йемена. Там не смогли с ней справиться на ранних стадиях нашествия из-за военного конфликта.

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