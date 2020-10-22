В Эфиопии – худшее нашествие саранчи за 25 лет
Эфиопия уже несколько месяцев безуспешно пытается остановить нашествие саранчи. Теперь же ситуация настолько усугубилась, что ООН..
Дата загрузки: 2020-10-22
Полчища насекомых уничтожают урожай, от которого зависят жизни миллионов людей.
Фермер Индиро Ахмед говорит, что скоро ему нечем будет кормить своих детей.
[Индиро Ахмед, фермер]:
«Я вложил деньги в пять гектаров земли для выращивания сорго. Но урожай съела саранча. У меня семеро детей, и пятеро из них ещё ходят в школу. После этого кошмара я не смогу кормить их или отправлять их учиться».
С начала года от саранчи в Эфиопии пострадало около 200 тысяч гектаров посевов. Это серьёзно нарушило поставки продуктов питания.
Рой саранчи, покрывающий площадь в квадратный километр, может съесть за день столько, сколько хватило бы для 35 тысяч человек.
Фатума говорит, что недавно родила шестого ребёнка и теперь очень переживает.
[Фатума Сейд, жительница Эфиопии]:
«Я поехала в больницу на роды. А потом услышала шокирующую новость, что всего за три дня был уничтожен мой урожай на пяти гектарах. Не очень хороший способ встретить новорождённого. У меня большая проблема. Шестеро моих детей будут голодать».
Ещё больше усугубляет ситуацию пандемия коронавируса. Из-за неё были нарушены поставки пестицидов и другого оборудования для борьбы с вредителями.
Изначально саранча пришла из Йемена. Там не смогли с ней справиться на ранних стадиях нашествия из-за военного конфликта.
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