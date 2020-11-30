В Москве Дед Мороз и Снегурочка встретились с детьми-инвалидами

Дед Мороз и Снегурочка покинули свою московскую усадьбу и встретились с детьми-инвалидами на юге столицы. В..

Дед Мороз и Снегурочка покинули свою московскую усадьбу и встретились с детьми-инвалидами на юге столицы. В этом году из-за карантинных мер традиционный утренник отменили. Встреча проходит на территории иппотерапевтического клуба.

Добрый дедушка и его помощники провели небольшое выступление перед детьми и их родителями. Маленькие зрители прочитали новогодние стихи, а снеговик и Снегурочка раздали им подарки.

В рамках праздника дети покатались на лошадях. Некоторые впервые оказались в седле, а кто-то здесь бывает постоянно.

[Галина, мама дочери-инвалида]:

«Очень любит лошадок. Прямо заметно продвижение, она очень любит животных. И старшего сына тоже катают. У меня двое деток, я одна у них мама».

Иппотерапия помогает физически укрепить организм человека, а также оказывает благотворное влияние на психику пациента.

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