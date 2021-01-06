Альтернативный фитнес на карантине: йога для глаз и занятия в петлях

После провального 2020 года многие пытаются найти способы поднять настроение после праздников. Так, британцы на фоне..

После провального 2020 года многие пытаются найти способы поднять настроение после праздников. Так, британцы на фоне третьего «локдауна» придумывают альтернативные виды фитнеса. Спортзалы в стране закрыты, поэтому набирают популярность разные онлайн-тренировки.

Один из фитнес-центров предлагает упражняться с помощью функциональных ремней TRX. Их подвешивают к потолку и делают движения, напоминающие йогу.

[Александра Гримшоу, инструктор]:

«Преимущества занятий в зале – это доступ к оборудованию, которого, возможно, нет дома. Однако из-за пандемии многие компании стали делать оборудование доступным для дома. Можно купить, например, коврики для йоги или TRX».

Инструкторы назвали свои занятия «Ноуга». Это сочетание двух слов «не йога». То есть упор делается лишь на физические движения без какой-либо духовной составляющей.

А этот инструктор преподаёт фитнес для глаз. Она считает, что во время карантина многие стали проводить больше времени перед экранами компьютеров и других гаджетов. Из-за этого глаза требуют разрядки и отдыха.

[Даниэль Коллинс, инструктор]:

«Мы решили использовать такую технику, чтобы зарядить энергией области вокруг глаз, снять стресс с этой области, помочь убрать припухлости и мешки под глазами, а также тёмные круги».

По словам инструктора, её занятия включают современные исследования, а также традиционные техники йоги, которые используют тысячи лет.

А это ленивая гимнастика для тех, кто всё же не может заставить себя заниматься дома. Всё, что требуется – это просто лежать на кушетке.

Технологию разработали в США. Она уже стала популярна среди голливудских знаменитостей.

На определённые участки тела, такие как живот, ягодицы, бёдра и руки, накладывают специальные устройства. Они с помощью электростимуляции заставляют мышцы сокращаться. Это сравнимо с обычными тренировками.

Некоторые клиенты уже закупают подобное оборудование, чтобы «заниматься» дома.

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