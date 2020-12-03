Лондонский зоопарк снова открылся после карантина

Великобритания вышла из общенационального карантина, и Лондонский зоопарк снова принимает гостей. В этом году из-за пандемии..

[Катрин Ингланд, директор зоопарка]:

«Мы очень рады открыть ворота нашего зоопарка и приветствовать всех праздничными улыбками. Настроение снова хорошее. Наша задача – позволить людям наслаждаться прекрасным днём, а наши питомцы тем временем дарят им немного радости».

Великобритания вышла из общенационального карантина, и Лондонский зоопарк снова принимает гостей. В этом году из-за пандемии он был закрыт 15 недель, и теперь его руководство надеется поправить дела.

Зоопарку приносят доход только входные билеты. Заработанные деньги идут на питание для животных и уход за ними. Здесь живут 20 тысяч питомцев.

[Катрин Ингланд, директор зоопарка]:

«Мы надеемся постепенно вернуться к нормальной жизни, чтобы люди могли заходить свободно, как раньше. Нам нравится видеть гостей, и мы вдохновляем их заботиться о дикой природе».

Лондонский зоопарк был основан почти 200 лет назад. Это старейший научный зоопарк в мире. До пандемии он закрывался только во время Второй мировой войны.

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