Лондонский зоопарк снова открылся после карантина
Великобритания вышла из общенационального карантина, и Лондонский зоопарк снова принимает гостей. В этом году из-за пандемии..
Дата загрузки: 2020-12-03
[Катрин Ингланд, директор зоопарка]:
«Мы очень рады открыть ворота нашего зоопарка и приветствовать всех праздничными улыбками. Настроение снова хорошее. Наша задача – позволить людям наслаждаться прекрасным днём, а наши питомцы тем временем дарят им немного радости».
Зоопарку приносят доход только входные билеты. Заработанные деньги идут на питание для животных и уход за ними. Здесь живут 20 тысяч питомцев.
[Катрин Ингланд, директор зоопарка]:
«Мы надеемся постепенно вернуться к нормальной жизни, чтобы люди могли заходить свободно, как раньше. Нам нравится видеть гостей, и мы вдохновляем их заботиться о дикой природе».
Лондонский зоопарк был основан почти 200 лет назад. Это старейший научный зоопарк в мире. До пандемии он закрывался только во время Второй мировой войны.
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