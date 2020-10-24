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Почта фей под деревом: как дети развлекаются во время карантина

Почта фей под деревом: как дети развлекаются во время карантина

Жительница американского города Норфолк придумала необычный способ поднять соседским детям настроение во время карантина. Она организовала..

Дата загрузки: 2020-10-24

Жительница американского города Норфолк придумала необычный способ поднять соседским детям настроение во время карантина. Она организовала у себя на лужайке почту, которая доставляет письма садовым феям. А те, на удивление, отвечают.
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