Почта фей под деревом: как дети развлекаются во время карантина Жительница американского города Норфолк придумала необычный способ поднять соседским детям настроение во время карантина. Она организовала.. Дата загрузки: 2020-10-24

Жительница американского города Норфолк придумала необычный способ поднять соседским детям настроение во время карантина. Она организовала у себя на лужайке почту, которая доставляет письма садовым феям. А те, на удивление, отвечают.

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