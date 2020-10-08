Дом в виде головы Святогора построил пенсионер из Миасса

Этот сказочный терем теперь возвышается на окраине города Миасс в Челябинской области. Он сделан в виде..

Этот сказочный терем теперь возвышается на окраине города Миасс в Челябинской области. Он сделан в виде 11-метровой головы Святогора – одного из самых древних героев русских былин. Его создатель – 56-летний Рамис Себгатулин.

[Рамис Себгатулин, создатель дома]:

«Я столько иллюстраций пересмотрел… Мне хотелось, чтобы был русский дух, как в сказке: «и Русью пахло». (Хотел) не страшного, а доброго. Надо быть добрее».

Место заболоченное: только на фундамент ушло 12 тонн цемента. Ещё три тонны – на фасад. Строительство продолжалось пять лет. Всё собственными руками и на собственные средства – зарплату от работы в литейном цеху местного автозавода.

[Рамис Себгатулин, создатель дома]:

«Делать такие большие сооружения мне понравилось. Я удовлетворение получаю от работы. Многому научился: бетон мешать, сваркой заниматься. Я раньше этого не делал никогда, теперь у меня есть опыт. Я себя уважают теперь».

Единственное, с чем потребовалась помощь, – художественная часть. Подруга, профессиональный скульптор, помогла правильно перенести макет на готовую конструкцию.

[Татьяна Власова, скульптор]:

«Мы не знали, как должен выглядеть Святогор. Знали, что он немолодой мужчина и всё. А цвет глаз, лицо – само вышло».

Внутри – просторная и светлая комната. Оформлена по мотивам сказок Пушкина. Здесь и дуб с котом учёным, и леший, и русалка. Сложно представить, что ещё 5 лет назад на этом месте была обычная свалка. Терем уже обрёл популярность среди местных жителей и туристов из соседних регионов.

[Наталья Кошкина, посетительница]:

«Дети, внуки сделали подарок. У меня сегодня день рождения. Они устроили мне праздник. Это, правда, сказка…». [Марина Люшкина, посетительница]:

«Такая тёплая атмосфера. Ходишь, гуляешь, наслаждаешься природой, местом. Замечательный мужчина, который это придумал. Это фантастика».

Рядом есть и деревянная избушка Бабы-яги – тоже работа Рамиса. В планах дополнить пространство новыми сказочными композициями.

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