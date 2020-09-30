[Андрей Бендер, медицинский юрист]:

«На сегодняшний день вопросы возникают не только морально-этические, но и правовой стороны. Кто будет непосредственно официально утверждать, что этот человек на момент изъятия органов уже умер?» [Дмитрий Грановский, трансплантолог, академик РАН]:

«Когда речь идёт о коммерческой трансплантации, с этим сегодня серьёзная борьба идёт в Европе прежде всего, в Америке, потому что прежде всего она должна выполняться своим гражданам. Здесь возникает много сомнительных аспектов, в том числе криминальных. По сути, коммерческая трансплантация сегодня, когда мы говорим о посмертном донорстве, либо редуцирована, либо запрещена».

1 октября – Международный день против принудительного извлечения органов. Резолюция Всемирной организации здравоохранения гласит, что передача органов должна происходить добровольно и безвозмездно. В ряде стран донорство среди живых людей разрешено лишь в случае генетического родства. Посмертное донорство строго регламентировано. Трансплантационный туризм же подвергается критике за возможные связи с криминалом.

Среди стран, вызывающих опасения у правозащитников – Китай, один из

мировых лидеров по трансплантации. КНР известна самыми короткими сроками получения и пересадки органов. В среднем время ожидания пересадки там – 2-3 недели, тогда как в других странах – от 2 до 7 лет.

При этом официально единственный источник органов в Китае – доноры-

добровольцы. Программа добровольного донорства работает в Китае всего 10 лет, и на сегодняшний день посмертно было пожертвовано 90,5 тысяч органов.

Однако независимые исследователи говорят, что эта цифра соответствует

количеству операций, выполненных лишь за один год. По их словам, ежегодно в местных больницах проводят порядка 100 тысяч трансплантаций, однако официально цифру занижают до 10 тысяч.

Номинанты на Нобелевскую премию мира правозащитники Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Итан Гутман заявляют, что основные доноры органов в Китае – узники совести, которых убивают на заказ.

Среди них – прихожане домашних христианских церквей, уйгуры, тибетцы и приверженцы медитативной практики Фалунь Дафа. Все эти репрессируемые группы используются как живой банк донорских органов.

[Андрей Бендер, медицинский юрист]:

«Эти люди являются неучтёнными людьми. Когда они попадают в

какие-то закрытые учреждения государственные, негосударственные – это первая категория лиц, которые попадают под нож. Под трансплантологию, где органы изымаются и продаются на чёрном рынке. На чёрном рынке очень большой финансовый поток».

Подтверждение этого факта – съёмка скрытой камерой, обнародованная этой весной. Китаец Ю Мин, подвергая свою жизнь смертельной опасности, лично посетил ряд ведущих госпиталей Китая и пообщался с трансплантологами.

Почка может функционировать вне организма до 24 часов; печень,

поджелудочная железа и лёгкие – около 7-8 часов, сердце – до 4 часов. Это значит, что казни ради коммерческой трансплантации производятся

непосредственно в то время, когда нуждающегося в органе пациента готовят к операции.

[Дмитрий Грановский, трансплантолог, академик РАН]:

«Об этом много говорилось, более того, была серия деклараций

международных. Если речь идёт о криминальной заготовке донорских органов на государственном уровне, связанной с национальной, религиозной принадлежностью – это одно из проявлений геноцида. Насколько это развито, я думаю, мы вряд ли узнаем».

США, ЕС, Израиль, Канада, Австралия и Тайвань официально осудили злоупотребления, связанные с трансплантацией органов в Китае. Ряд стран также ограничил своих граждан в поездках туда за органами.

Короткая ссылка на эту страницу: