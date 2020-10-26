Жители Нью-Дели – о смоге: «Наш город превратился в газовую камеру»

Жители Нью-Дели всё больше беспокоятся по поводу смога. Как показывают исследования, в этом октябре показатели качества..

Жители Нью-Дели всё больше беспокоятся по поводу смога. Как показывают исследования, в этом октябре показатели качества воздуха в индийской столице ниже, чем в том же месяце в прошлом и позапрошлом годах.

В городе проживает более 20 миллионов человек. Он окутан смогом каждую зиму. В этот период сезон дождей заканчивается, ветер стихает и температура воздуха падает. Всё это способствует тому, что над мегаполисом висит шапка из дыма и смога.

Ситуация усугубляется сжиганием стерни на полях на севере страны.

[Дашмит Агарвал, жительница Нью-Дели]:

«Очень сложно дышать. Мы наверное должны по несколько дней носить с собой по Дели кислородные баллоны. Наш город превратился в газовую камеру». [Амит Чавла, житель Нью-Дели]:

«Мы ездим на велосипедах ради здоровья, но вместо этого приходится дышать грязным воздухом. Воздух грязный последние полторы недели. Я езжу на велосипеде, и мне трудно дышать».

Несмотря на то, что водителям из-за смога даже днём приходится включать фары, люди продолжают вести обычную жизнь. Некоторые бегают по утрам или катаются на велосипедах.

[Мехек, жительница Нью-Дели]:

«Когда мы утром выезжаем покататься, то чувствуем, что дышать сложно. Качество воздуха снижается, а в городах Гургаон и Ноида оно ещё хуже. Правительство пытается что-то делать, но этого недостаточно».

Подобная ситуация наблюдается и в штате Уттар-Прадеш. Так, Тадж-Махал в Агре также стоит окутанный густым смогом.

[житель пригорода Нью-Дели]:

«Смог везде, куда ни глянешь. Даже солнечного света не видно. Загрязнение усугубляется».

Одновременно власти пытаются сдержать волну коронавируса, которая вывела Индию на второе место в мире после США по количеству заражений. Заболевших выявили уже более семи миллионов 900 тысяч. Скончалось от болезни более 119 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: