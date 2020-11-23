Владивосток после ледяного дождя: ряд районов остаётся без света

Владивосток, как и ряд других районов Приморья, уже несколько дней частично остаётся без света, воды и..

Владивосток, как и ряд других районов Приморья, уже несколько дней частично остаётся без света, воды и отопления.

В регионе прошёл ледяной дождь, в результате чего всё покрыла корка изо льда толщиной в 12 миллиметров. Такого здесь не видели 30 лет.

В Приморском крае введён режим чрезвычайной ситуации.

Во Владивостоке в непогоду насмерть замёрз один бездомный. В ряде школ города устроили эвакуационные центры, также организованы полевые кухни, людям раздают газовые баллоны.

Ледяной дождь начался из-за циклона, который обрушился на Приморье в ночь на четверг. Регион оказался во власти сильного ветра и снегопада на фоне резкого снижения температуры. Без электроснабжения остались более 150 тысяч человек. Были также перебои с интернет-связью, пострадала и транспортная инфраструктура. Движение по мосту на остров Русский перекрыли из-за падения ледяных глыб. Сейчас циклон уже ушёл.

В ликвидации последствий разгула стихии задействовано более тысячи человек. Власти обещают завершить восстановительные работы за несколько дней.

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