Телеканал NTD

Владивосток после ледяного дождя: ряд районов остаётся без света

Владивосток после ледяного дождя: ряд районов остаётся без света

Владивосток, как и ряд других районов Приморья, уже несколько дней частично остаётся без света, воды и..

Дата загрузки: 2020-11-26

Владивосток, как и ряд других районов Приморья, уже несколько дней частично остаётся без света, воды и отопления.

В регионе прошёл ледяной дождь, в результате чего всё покрыла корка изо льда толщиной в 12 миллиметров. Такого здесь не видели 30 лет.

В Приморском крае введён режим чрезвычайной ситуации.

Во Владивостоке в непогоду насмерть замёрз один бездомный. В ряде школ города устроили эвакуационные центры, также организованы полевые кухни, людям раздают газовые баллоны.

Ледяной дождь начался из-за циклона, который обрушился на Приморье в ночь на четверг. Регион оказался во власти сильного ветра и снегопада на фоне резкого снижения температуры. Без электроснабжения остались более 150 тысяч человек. Были также перебои с интернет-связью, пострадала и транспортная инфраструктура. Движение по мосту на остров Русский перекрыли из-за падения ледяных глыб. Сейчас циклон уже ушёл.

В ликвидации последствий разгула стихии задействовано более тысячи человек. Власти обещают завершить восстановительные работы за несколько дней.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне