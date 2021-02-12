Иерусалимские подростки превратили в скейт-парк крыши Старого города

Подростки, живущие в восточной части Иерусалима, снова катаются на скейтбордах. Недавно власти отменили жёсткий карантин, а..

[скейтбордист]:

«У нас нет тренера, который поддерживал бы нас и помогал бы нам совершенствоваться в этой области. Мы стараемся как можно больше заниматься самостоятельно».

Подростки, живущие в восточной части Иерусалима, снова катаются на скейтбордах. Недавно власти отменили жёсткий карантин, а также – запрет на удаление от дома более чем на километр. Поэтому юные скейтеры снова могут практиковаться на крышах домов в Старом городе.

В восточной части Иерусалима довольно неудобно кататься на роликовых досках: улицы для этого не подходят, а крыши неровные. Поэтому подростки иногда ходят в скейт-парк в западной части города.

Вместе с юношами тренируются и девушки. Знания в основном черпают из роликов на YouTube. Скейтбордисты говорят, что в Иерусалиме трудно найти профессионального тренера, поскольку они находятся в основном в Тель-Авиве.

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