Иерусалимские подростки превратили в скейт-парк крыши Старого города
Подростки, живущие в восточной части Иерусалима, снова катаются на скейтбордах. Недавно власти отменили жёсткий карантин, а..
Дата загрузки: 2021-02-12
[скейтбордист]:
«У нас нет тренера, который поддерживал бы нас и помогал бы нам совершенствоваться в этой области. Мы стараемся как можно больше заниматься самостоятельно».
В восточной части Иерусалима довольно неудобно кататься на роликовых досках: улицы для этого не подходят, а крыши неровные. Поэтому подростки иногда ходят в скейт-парк в западной части города.
Вместе с юношами тренируются и девушки. Знания в основном черпают из роликов на YouTube. Скейтбордисты говорят, что в Иерусалиме трудно найти профессионального тренера, поскольку они находятся в основном в Тель-Авиве.
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