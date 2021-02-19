Тише, чем в Рождество: «локдауны» в 2020-м снизили шумовое загрязнения в два раза
2020 год стал самым тихим на Земле за последние десятилетия. Об этом говорят научные исследования сейсмологов..
Дата загрузки: 2021-02-19
С началом пандемии и «локдаунов» шумовое загрязнение в городах снизилось в два раза. Исследователи говорят, что во время карантина было тише, чем в Рождество и Новый год.
[Мишель Марти, сейсмолог]:
«Причина в том, что люди стали меньше передвигаться, сократился трафик на дорогах, стала останавливаться промышленность. Это видно по сейсмическим измерениям».
Сначала затих Китай, потом Италия, следом за ней остальная Европа, а также – Америка. Во время карантина опустели улицы и шоссе, перестали летать самолёты, затихла железная дорога, остановились заводы и стройки.
[Мишель Марти, сейсмолог]:
«Швейцарские исследователи и наши зарубежные партнёры регистрировали явное снижение шумового загрязнения. Это длилось несколько недель во время карантина в разных странах. По сейсмическим показаниям можно увидеть, как там распространялся вирус».
Снижение акустического загрязнения оказалось на руку сейсмологам.
[Мишель Марти, сейсмолог]:
«В некоторых районах мы смогли обнаружить больше несильных локальных землетрясений, которые обычно не слышно в окружающем шуме».
Шумовое загрязнение опасно для здоровья человека. По рекомендации ВОЗ, его уровень не должен превышать 20-30 дБ. Когда он выше, нарушается сон, появляется раздражительность, поднимается кровяное давление. От очень громких звуков даже можно оглохнуть.
Исследователи отмечают, что во время снижения акустического загрязнения в городах стали лучше слышны звуки природы, например, – пение птиц и шелест листвы.
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