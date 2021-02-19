Тише, чем в Рождество: «локдауны» в 2020-м снизили шумовое загрязнения в два раза

2020 год стал самым тихим на Земле за последние десятилетия. Об этом говорят научные исследования сейсмологов..

2020 год стал самым тихим на Земле за последние десятилетия. Об этом говорят научные исследования сейсмологов из 33 стран. Специалисты собрали данные 185 сейсмических станций по всему миру.

С началом пандемии и «локдаунов» шумовое загрязнение в городах снизилось в два раза. Исследователи говорят, что во время карантина было тише, чем в Рождество и Новый год.

[Мишель Марти, сейсмолог]:

«Причина в том, что люди стали меньше передвигаться, сократился трафик на дорогах, стала останавливаться промышленность. Это видно по сейсмическим измерениям».

Сначала затих Китай, потом Италия, следом за ней остальная Европа, а также – Америка. Во время карантина опустели улицы и шоссе, перестали летать самолёты, затихла железная дорога, остановились заводы и стройки.

[Мишель Марти, сейсмолог]:

«Швейцарские исследователи и наши зарубежные партнёры регистрировали явное снижение шумового загрязнения. Это длилось несколько недель во время карантина в разных странах. По сейсмическим показаниям можно увидеть, как там распространялся вирус».

Снижение акустического загрязнения оказалось на руку сейсмологам.

[Мишель Марти, сейсмолог]:

«В некоторых районах мы смогли обнаружить больше несильных локальных землетрясений, которые обычно не слышно в окружающем шуме».

Шумовое загрязнение опасно для здоровья человека. По рекомендации ВОЗ, его уровень не должен превышать 20-30 дБ. Когда он выше, нарушается сон, появляется раздражительность, поднимается кровяное давление. От очень громких звуков даже можно оглохнуть.

Исследователи отмечают, что во время снижения акустического загрязнения в городах стали лучше слышны звуки природы, например, – пение птиц и шелест листвы.

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