В Германии забраковали сотни доз вакцины Pfizer/BioNTech из-за нарушения температурного режима

Власти федеральной земли Бавария в Германии объявили, что в нескольких районах вакцинация от COVID-19 начнётся позже..

Власти федеральной земли Бавария в Германии объявили, что в нескольких районах вакцинация от COVID-19 начнётся позже намеченного срока. Причина – в возможном нарушении температурного режима при перевозке первой партии вакцин Pfizer/BioNTech.

Препарат может храниться при минус 75-80 градусах по Цельсию до 15 суток. Если его поместить в обычный холодильник, то срок его жизни сократится до пяти дней. При этом во время транспортировки приборы зафиксировали температуру в минус один градус.

[Кристиан Мейсснер, представитель администрации Лихтенфельса]:

«Компания BioNtech сказала, что такой препарат вполне подойдёт для вакцинации. Но «вполне подойдёт» – это очень слабая формулировка. Вот почему после тщательного рассмотрения мы решили не использовать эти дозы. Мы не можем быть на 100% уверенными, что препарат перевозили правильно. Мы не будем ставить под удар доверие людей ко всей кампании по вакцинации».

Нарушение температурной цепи зафиксировали в районных центрах Лихтенфельс, Кобург, Кронах, Кульмбах, Хоф, Байройт и Вунзидель. В общей сложности будет забраковано около 1000 доз вакцины.

[Кристиан Мейсснер, представитель администрации Лихтенфельса]:

«К счастью, сегодня к нам поступят новые дозы. Да, мы потеряли 24 часа, но я думаю, что мы ещё не проиграли гонку против вируса. Напротив, мы счастливы, что можем начать сейчас. И все отзывы, полученные от населения, показывают, что мы поступили правильно».

Вакцинация в ЕС началась 27 декабря. Все страны-члены блока получили первые партии вакцин одновременно. На начальном этапе планируют сделать прививки приоритетным группам населения, включая пожилых и медиков.

Массовая вакцинация среди всех жителей блока начнётся не ранее весны.

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