Начался новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

С 26 октября в Нагорном Карабахе начал действовать очередной режим прекращения огня. О нём на встрече..

С 26 октября в Нагорном Карабахе начал действовать очередной режим прекращения огня. О нём на встрече в Вашингтоне договорились представители Армении и Азербайджана. Переговоры в двустороннем формате прошли между Госсекретарём США Майком Помпео и армянским и азербайджанским министрами иностранных дел. Встречались ли представители воюющих сторон напрямую, неизвестно.

Позже Помпео написал в своём Twitter: «Сегодня США провели интенсивные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы продвинуться ближе к мирному разрешению Нагорно-Карабахского конфликта».

Режим прекращения огня вступает в силу в полуночь 26 октября. При этом на границе с Нагорным Карабахом азербайджанская армия наращивает присутствие.

[Сахил Хилал Мемедов, азербайджанский военный]:«В нынешней ситуации не думаю, что стычки будут продолжаться долго. Для победы Азербайджана потребуется 5-10 дней. Много времени это не займёт».

Ранее стороны обвиняли друг друга в нападениях. Так, 24 октября Министерство обороны Азербайджана объявило, что нанесло серьёзный урон силам Армении в Нагорном Карабахе. Армянские власти сообщали об обстреле Степанакерта.

О так называемом режиме тишины Армения и Азербайджан уже договаривались дважды. Первый раз он начал действовать 12 октября, но продержался всего несколько часов. Во второй раз он вступил в силу 18 октября. Спустя менее суток стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули с новой силой 27 сентября. С тех пор Армения и Азербайджан заявляют о многочисленных жертвах. Так, по словам президента России, погибших уже более 5000.

Нагорный Карабах – это непризнанная республика, которая отделилась от Азербайджана в 1991 году. На её территории проживают этнические армяне.

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