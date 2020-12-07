Луч надежды в пандемию: пустые парижские отели стали приютами для бездомных

В обычное время отель Avenir Montmartre в Париже привлекает десятки туристов благодаря своему виду на Эйфелеву..

В обычное время отель Avenir Montmartre в Париже привлекает десятки туристов благодаря своему виду на Эйфелеву башню и храм Сакре-Кёр.

Однако COVID-19 отпугнул всех гостей. И теперь в номерах гостиницы живут бездомные.

В течение года отель выделял свои номера благотворительной организации Emmaus Solidarite. Теперь она размещает там людей, которые в противном случае жили бы на улице.

[Ибрагим, искатель убежища из Мали]:

«Я очень счастлив. Я тут уже почти 10 дней».

Это Ибрагим, мигрант из Мали.

[Ибрагим, искатель убежища из Мали]:«Когда я вчера спал, то думал о своей жизни. До того, как я сюда заселился, было сложно. Но я здесь. Когда я сюда зашёл, то увидел своё будущее. Придёт день, когда моя жизнь изменится. У меня будет своё место для жизни, работа и разрешение на проживание, как у всех остальных».

Платит за номер, а также трёхразовое питание для мигранта благотворительная организация. Деньги она берёт из правительственных дотаций.

Её представители говорят, что отель помогает людям вернуться к нормальной жизни. Многие постояльцы страдают от болезней или психологических травм.

[Пьер Жульермос, представитель Emmaus Solidarite]:«Преимущество, которое мы видим, заключается в том, что люди, живущие на улицах, могут прийти в места, готовые для жизни». [Бруно Морель, директор Emmaus Solidarite]:«Министерство здравоохранения разрабатывает так называемый «зимний план», оно обещает открыть номера для нуждающихся. Эти усилия нельзя ослаблять. Люди по-прежнему остаются на улицах».

По данным парижской администрации, в городе насчитывается более 3600 бездомных. Благотворительная организация отмечает, что не просто предоставляет людям жильё, но также помогает им найти постоянные работу и место проживания.

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