Чиновники и экологи спорят о причинах смога в Нью-Дели

Над свалкой Газипур на окраине Нью-Дели поднимаются клубы дыма. Члены городской команды по борьбе с загрязнением..

[житель Нью-Дели]:

«Очень трудно дышать – вот самая большая проблема из-за этой свалки».

Над свалкой Газипур на окраине Нью-Дели поднимаются клубы дыма. Члены городской команды по борьбе с загрязнением воздуха вызывают пожарных и других специалистов, чтобы те попытались взять огонь под контроль. Эта чадящая свалка – настоящая беда для местных жителей.

Но это далеко не единственная причина густого смога над Нью-Дели.

Чиновники настаивают, что воздух такой плохой из-за того, что в соседних штатах масштабно сжигают остатки стеблей зерновых после уборки урожая.

[Атиши Марлена, член законодательного собрания Дели]:

«Правительство страны должно позаботиться о том, чтобы власти штатов Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш быстро приняли меры против сжигания стерни».

У экологов иное мнение.

[Анил Суд, эколог]:

«Эти заявления – способ отвлечь внимание, поскольку в эти дни ветер западный. Дым не может перемещаться против ветра. Поэтому я не согласен с таким утверждением».

Экологи уверены, что причины смога кроются гораздо ближе. Это огромное количество автомобилей, угольные электростанции, стройки и мелкие промышленные предприятия, выбросы которых никто не контролирует. По их мнению, всё это способны контролировать местные власти.

Жители мегаполиса также ждут от властей действий.

[житель Нью-Дели]:

«Надо снова ввести ограничения на поездки машин по чётным и нечётным числам. Этим правилам должны следовать и такси. Кроме того, нужно больше электрических автобусов. Когда власти их закупят?» [жительница Нью-Дели]:

«Каждая семья должна владеть только одним транспортным средством. Если в семье будет по две или четыре машины, то воздух станет грязнее».

Власти города пока не торопятся ограничивать движение автотранспорта. Также они не хотят закрывать стройки, поскольку экономика и так уже пострадала от карантина. В то же время они планируют нанять ещё 60 экологов в дополнение к уже работающим сорока. Их задача – следить за уровнем загрязнения окружающей среды в Нью-Дели.

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