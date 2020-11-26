Чиновники и экологи спорят о причинах смога в Нью-Дели
Над свалкой Газипур на окраине Нью-Дели поднимаются клубы дыма. Члены городской команды по борьбе с загрязнением..
Дата загрузки: 2020-11-27
[житель Нью-Дели]:
«Очень трудно дышать – вот самая большая проблема из-за этой свалки».
Но это далеко не единственная причина густого смога над Нью-Дели.
Чиновники настаивают, что воздух такой плохой из-за того, что в соседних штатах масштабно сжигают остатки стеблей зерновых после уборки урожая.
[Атиши Марлена, член законодательного собрания Дели]:
«Правительство страны должно позаботиться о том, чтобы власти штатов Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш быстро приняли меры против сжигания стерни».
У экологов иное мнение.
[Анил Суд, эколог]:
«Эти заявления – способ отвлечь внимание, поскольку в эти дни ветер западный. Дым не может перемещаться против ветра. Поэтому я не согласен с таким утверждением».
Экологи уверены, что причины смога кроются гораздо ближе. Это огромное количество автомобилей, угольные электростанции, стройки и мелкие промышленные предприятия, выбросы которых никто не контролирует. По их мнению, всё это способны контролировать местные власти.
Жители мегаполиса также ждут от властей действий.
[житель Нью-Дели]:
«Надо снова ввести ограничения на поездки машин по чётным и нечётным числам. Этим правилам должны следовать и такси. Кроме того, нужно больше электрических автобусов. Когда власти их закупят?»
[жительница Нью-Дели]:
«Каждая семья должна владеть только одним транспортным средством. Если в семье будет по две или четыре машины, то воздух станет грязнее».
Власти города пока не торопятся ограничивать движение автотранспорта. Также они не хотят закрывать стройки, поскольку экономика и так уже пострадала от карантина. В то же время они планируют нанять ещё 60 экологов в дополнение к уже работающим сорока. Их задача – следить за уровнем загрязнения окружающей среды в Нью-Дели.
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