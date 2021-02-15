Молодые американцы уезжают из больших городов ради просторных домов в глубинке

Американские миллениалы, ограниченные в бюджете, покидают большие города и отправляются на поиски доступного жилья в глубинку...

Американские миллениалы, ограниченные в бюджете, покидают большие города и отправляются на поиски доступного жилья в глубинку.

Среди них и директор бюро ритуальных услуг Кейт Рейнхарт из Юты. Она всегда мечтала о викторианском особняке в стиле семейки Адамс. Повезло, что её муж-учёный Кэмерон нашёл работу близ Норвича в Коннектикуте. В этом городке – самая высокая для Новой Англии концентрация домов XVIII-XIX веков.

Пара приобрела свой особняк 1885 года всего за 85 тысяч долларов. Теперь планирует вложить в ремонт ещё около 100 тысяч.

[Кэмерон Рейнхарт, житель Норвича]:

«Было непросто решиться на дом, который нуждается в таком капитальном ремонте. Мы могли купить дом в два раза дороже и сразу переехать. Но мы решили, что это, хотя и вызов, но оно того стоит». [Кейт Рейнхарт, жительница Норвича]:

«Я правда ощущаю, что во время пандемии каждый из нас стал ценить большие пространства. Люди теперь стали задумываться, хотят ли они жить друг над другом в крошечных квартирках. Люди бегут из Нью-Йорка сюда».

Тренд очевиден, если посмотреть на посещаемость веб-сайта CheapOldHouses. Его название переводится как «дешёвые старые дома». В 2016 году портал основали для продажи и сохранения исторических зданий.

Когда в марте в США начался «локдаун», посетителей с каждой неделей становилось в два раза больше.

[Элизабет Финкельштейн, основательница веб-сайта CheapOldHouses]:

«Мантрой агентств по недвижимости всегда было расположение, расположение, расположение. И впервые всё перевернулось с ног на голову. Мы живём во времена, когда люди хотят пойти на риск в вопросе, в котором всегда мечтали рискнуть».

Веб-сайт продаёт дома на Среднем Западе, на юге США, а также на индустриальном севере страны. Стоимость многих объектов не превышает 100 тысяч долларов.

При этом многие считают, что миллениалы продолжат уезжать из больших городов и после окончания пандемии.

[Элизабет Финкельштейн, основательница веб-сайта CheapOldHouses]:

«Столько офисов переходят на удалённую работу, у людей появилось больше возможностей. Они говорят: «Может быть мне не нужно платить половину моего дохода за аренду жилья, и может быть я могу переехать»».

Согласно статистике, в 2020 году только из нью-йоркской городской агломерации уехало около 70 тысяч человек.

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