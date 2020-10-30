Школа как курорт: итальянских детей учат на морском пляже

[Пьерджорджо Молино, президент компании Vivere Vasto Marina]:

«»Мысли на песке» – название проекта говорит само за себя. Мы принимаем этих школьников и студентов на нашем пляже прежде всего для того, чтобы позаботиться о них».

Золотой песок, морские волны и свежий ветер. Итальянский пляж Васто-Марина считают райским уголком для отдыхающих. Но сейчас он превратился в школу под открытым небом. В распоряжение детей и преподавателей отдали полосу в 16 километров вдоль побережья.

Учитель Массимильяно Сантелла непринуждённо ходит босиком по песку, объясняя урок третьеклассникам. На свежем воздухе легче найти общий язык.

[Массимильяно Сантелла, учитель]:

«Я всегда за то, чтобы по возможности заниматься на свежем воздухе, и с удовольствием выхожу с детьми. Конечно, здесь есть отвлекающие факторы, но и потенциал огромный. К тому же, достаточно пригрозить детям возвращением в класс, и тут же порядок восстанавливается».

Неподалёку занимаются пятиклассники. Они успевают вырыть ногами яму в песке и усвоить урок.

[школьница]:

«Шум моря очень успокаивает. Эта обстановка помогает нам лучше понять тему урока». [школьник]:

«Учиться на пляже – совсем другое дело. Я любуюсь на природу, смотрю на песок, который попадает в кроссовки, и это замечательно. Даже воздух здесь другой, он такой свежий».

Учителя рады новой возможности. На уроки приглашают специалистов в разных сферах, которые проводят семинары. При этом можно легко соблюдать необходимую социальную дистанцию.

А в этом ресторане сейчас проходит урок химии. Преподаватель рассказывает о пластике и бережном отношении к природе.

[Микеле Д’Аскенцо, учитель]:

«Мы преподаем способами, которые никогда раньше не использовали. Но не следует рассматривать это как временное и импровизированное решение. Стоит посмотреть на это, как на возможность построить новую модель образования».

В благотворительном проекте также участвуют городские власти. Они выделили автобус, который возит школьников на занятия и обратно. А местная мебельная фабрика обеспечила детей столами и стульями.

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