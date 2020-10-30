Школа как курорт: итальянских детей учат на морском пляже
Золотой песок, морские волны и свежий ветер. Итальянский пляж Васто-Марина считают райским уголком для отдыхающих. Но..
Дата загрузки: 2020-10-30
[Пьерджорджо Молино, президент компании Vivere Vasto Marina]:
«»Мысли на песке» – название проекта говорит само за себя. Мы принимаем этих школьников и студентов на нашем пляже прежде всего для того, чтобы позаботиться о них».
Учитель Массимильяно Сантелла непринуждённо ходит босиком по песку, объясняя урок третьеклассникам. На свежем воздухе легче найти общий язык.
[Массимильяно Сантелла, учитель]:
«Я всегда за то, чтобы по возможности заниматься на свежем воздухе, и с удовольствием выхожу с детьми. Конечно, здесь есть отвлекающие факторы, но и потенциал огромный. К тому же, достаточно пригрозить детям возвращением в класс, и тут же порядок восстанавливается».
Неподалёку занимаются пятиклассники. Они успевают вырыть ногами яму в песке и усвоить урок.
[школьница]:
«Шум моря очень успокаивает. Эта обстановка помогает нам лучше понять тему урока».
[школьник]:
«Учиться на пляже – совсем другое дело. Я любуюсь на природу, смотрю на песок, который попадает в кроссовки, и это замечательно. Даже воздух здесь другой, он такой свежий».
Учителя рады новой возможности. На уроки приглашают специалистов в разных сферах, которые проводят семинары. При этом можно легко соблюдать необходимую социальную дистанцию.
А в этом ресторане сейчас проходит урок химии. Преподаватель рассказывает о пластике и бережном отношении к природе.
[Микеле Д’Аскенцо, учитель]:
«Мы преподаем способами, которые никогда раньше не использовали. Но не следует рассматривать это как временное и импровизированное решение. Стоит посмотреть на это, как на возможность построить новую модель образования».
В благотворительном проекте также участвуют городские власти. Они выделили автобус, который возит школьников на занятия и обратно. А местная мебельная фабрика обеспечила детей столами и стульями.
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