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Подмосковный горнолыжный курорт полон гостей, несмотря на пандемию

Подмосковный горнолыжный курорт полон гостей, несмотря на пандемию

Подмосковный горнолыжный курорт «Сорочаны» в новогодние каникулы полон гостей. Люди выстраиваются в очередь на подъёмники, не..

Дата загрузки: 2021-01-06

Подмосковный горнолыжный курорт «Сорочаны» в новогодние каникулы полон гостей. Люди выстраиваются в очередь на подъёмники, не соблюдая социальной дистанции. Горные склоны пестрят лыжниками.

[Алексей, житель Москвы]:
«Снег есть. Настроение есть. Есть возможность покататься. Так что отличное настроение».

Москвичи воспользовались тем, что не вводят строгих карантинных мер.

[Оксана, жительница Москвы]:
«Это счастье для всех. Замечательно, что мы все можем кататься на российских курортах, в Подмосковье, несмотря на такое количество народа».

В «Сорочанах» есть одиннадцать склонов, и ни один не превышает 90 метров в высоту. На курорте также работают подъёмники, канатные дороги.

Позапрошлой зимой здесь побывали 500 тысяч гостей. В этом году ожидается больше. Этому благоприятствуют снежная погода и ограничения на зарубежные поездки.

В Москве выявлено более 800 тысяч случаев COVID-19, умерло более одиннадцати с половиной тысяч человек.
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