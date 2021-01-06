Подмосковный горнолыжный курорт полон гостей, несмотря на пандемию
Подмосковный горнолыжный курорт «Сорочаны» в новогодние каникулы полон гостей. Люди выстраиваются в очередь на подъёмники, не..
Дата загрузки: 2021-01-06
[Алексей, житель Москвы]:
«Снег есть. Настроение есть. Есть возможность покататься. Так что отличное настроение».
Москвичи воспользовались тем, что не вводят строгих карантинных мер.
[Оксана, жительница Москвы]:
«Это счастье для всех. Замечательно, что мы все можем кататься на российских курортах, в Подмосковье, несмотря на такое количество народа».
В «Сорочанах» есть одиннадцать склонов, и ни один не превышает 90 метров в высоту. На курорте также работают подъёмники, канатные дороги.
Позапрошлой зимой здесь побывали 500 тысяч гостей. В этом году ожидается больше. Этому благоприятствуют снежная погода и ограничения на зарубежные поездки.
В Москве выявлено более 800 тысяч случаев COVID-19, умерло более одиннадцати с половиной тысяч человек.
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