Однодневное искусство: волонтёр рисует на защитных костюмах, чтобы подбодрить пациентов

Российский волонтёр Леонид большую часть дня проводит в московской больнице, помогая пациентам с COVID-19. В добровольческий отряд он поступил в апреле, когда медсёстры перестали справляться с наплывом больных.

И каждый раз перед входом в «красную зону» Леонид украшает защитный костюм рисунками. Так он хочет скрасить больничные будни пациентов.

[Леонид Краснер, волонтёр]:

«Даже если у человека тяжёлое время, тяжёлый период, когда он больной, то всё равно ему нужны эмоции. Может быть, для начала хоть какие-то – не быть равнодушным. Но если они есть, то лучше, чтобы они были хорошие. И я стараюсь передавать эти эмоции. Но я взаимно заряжаюсь, то есть я заряжаю эмоциями и сам заряжаюсь эмоциями».

Сначала Леонид делал простые рисунки: подписывал своё имя, номер отделения или сообщал о праздниках. Потом стал рисовать целые картины.

[Леонид Краснер, волонтёр]:

«Когда ты к кому-то лицом (повёрнут), тебя хотя бы по глазам можно распознать. Но если ты к кому-то спиной, то вообще тебя распознать невозможно кто ты такой. И когда я в палате, допустим (там) пять человек, и я с кем-то разговариваю и повёрнут к нему лицом, то для всех остальных я просто такое безликое существо».

Пациентам весёлая живопись нравится. Леонид за время волонтёрства разрисовал уже более ста защитных костюмов. Правда, все произведения искусства живут меньше суток. После использования костюмы уничтожают.

Работа Леонида в больнице разнообразна. Он общается с пациентами, делает им массаж, помогает тяжелобольным есть и пить, заряжать телефоны, а неходячих отвозит на процедуры.

[Леонид Краснер, волонтёр]:

«То, чем я занимаюсь, не имеет отношения к медицине. Я же никого не лечу, но я что-то делаю с бытом, помогаю в быту, а это как-то положительно влияет».

Раньше Леонид был предпринимателем, но обанкротился. Сейчас его материально поддерживает семья. Благодаря этому мужчина может посвящать своё время больным COVID.

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