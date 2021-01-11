В Грецию зимой пришло лето, люди устремляются на пляжи

В Греции зимой наступило лето. Тёплые воздушные массы пришли с Африканского континента. Несмотря на карантин, на..

[житель Афин]:

«Погода сводит нас с ума! В Европе, в Испании снег, холод и катаклизмы, а у нас стоят тёплые солнечные дни».

В Греции зимой наступило лето. Тёплые воздушные массы пришли с Африканского континента. Несмотря на карантин, на греческих пляжах появились отдыхающие.

Люди говорят, что температура воздуха для этого времени года ненормальная.

Обычно в январе здесь немного ниже ноля либо не более пяти градусов по Цельсию. В прибрежных районах – до 10 градусов.

Сейчас же на Крите – 26-градусная жара, а, например, в Афинах на солнце термометр показывает 31 градус.

[житель Афин]:

«Это спасение, потому что люди сидят дома взаперти и хотят куда-нибудь выйти, чтобы снять напряжение. Трудно всё время быть дома».

За последние 50 лет аномально тёплый январь в Греции был лишь дважды – в 1987 и 2010 годах.

Карантин в Греции действует до 18 января. Полицейские патрули следят, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и носили маски.

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