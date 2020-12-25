Уединённое Рождество: на австралийском пляже Бонди непривычно тихо

Сиднейский пляж Бонди в Австралии – традиционное место празднования Рождества для тысяч австралийцев и иностранных туристов...

Сиднейский пляж Бонди в Австралии – традиционное место празднования Рождества для тысяч австралийцев и иностранных туристов. Но в этом году у местных жителей есть редкая возможность побывать здесь без толп людей.

[местный житель]:

«Я переехал сюда четыре года назад. Я был классическим британским парнем. На Бонди я буквально «прописался». Нет лучшей традиции на Рождество, чем прийти сюда и устроить праздничные купания».

Внешние границы Австралии закрыты из-за карантина, внутреннее перемещение между штатами также ограничено.

Погода тоже не шепчет. В Рождество на пляже всего около ста человек.

Кто-то занимается сёрфингом, кто-то купается, кто-то фотографируется с наряженной ёлкой, которую поставили спасатели.

[местный житель]:

«Нужно привнести в ситуацию немного счастья, света, надежды и веселья. Всё это в стиле Бонди и в стиле Рождества». [Бен Уиллетс, турист из Великобритании]:

«Немного скучаю по дому, но знаете, наверное, нет лучше места, чтобы пережить ковид, чем Австралия».

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