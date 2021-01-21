Горнолыжные курорты Италии закрыты, а люди несут большие убытки
Горнолыжные курорты в Италии будут закрыты для гостей, по меньшей мере, до 15 февраля. Об этом..
Дата загрузки: 2021-01-21
Горнолыжные курорты в Италии будут закрыты для гостей, по меньшей мере, до 15 февраля. Об этом объявило правительство. Изначально работу планировали разрешить с 18 января. Однако затем передумали, поскольку эти курорты могли стать очагами распространения COVID-19.
Операторы уже беспокоятся, что с такой отсрочкой зимний сезон в стране вообще не начнётся. Даже если курорты откроются 15 февраля, работать можно будет с большими ограничениями, что неминуемо скажется на заработке.
Некоторые жители региона Пьемонт уже говорят, что сезон окончен.
[Денис Заккария, инструктор по горным лыжам]:
«Наша школа открыта, но на самом деле никого нет. Мы не получаем помощи от правительства, поскольку продолжаем работу, однако клиентов вообще нет. Это двойной убыток».
Курорт Сагна-Лонга включает 160 домиков, разбросанных по лесу. Добраться сюда можно было только на подъёмниках, но они стоят. Теперь единственный вариант – снегоходы. Около десяти местных жителей могут себе позволить купить такую технику. Однако в других горных регионах люди оказались в более бедственном положении.
Вице-президент местной Ассоциации операторов подъёмников говорит, что для многих людей это жизненно важный общественный транспорт.
[Никола Бостикко, вице-глава Ассоциации операторов подъёмников]:
«Они выполняют очень важную роль. В час перевозят до четырёх тысяч человек».
Жители Пьемонта переживают, что скоро не смогут заработать на жизнь.
[Джованни Таглиавини, шеф-повар]:
«Экономика здесь завязана на туризме. В нашей семье есть менеджер отеля, бармен и работник ресторана».
[Никола Лоруссо, работник пункта по прокату снаряжения]:
«В этом году мы лыжи напрокат не сдавали. Машину по ремонту тоже не использовали. Вот такая ситуация».
В Италии выявили уже более двух миллионов 400 тысяч заболевших COVID-19. Скончалось более 83 тысяч человек.
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