Горнолыжные курорты Италии закрыты, а люди несут большие убытки

Горнолыжные курорты в Италии будут закрыты для гостей, по меньшей мере, до 15 февраля. Об этом..

Горнолыжные курорты в Италии будут закрыты для гостей, по меньшей мере, до 15 февраля. Об этом объявило правительство. Изначально работу планировали разрешить с 18 января. Однако затем передумали, поскольку эти курорты могли стать очагами распространения COVID-19.

Операторы уже беспокоятся, что с такой отсрочкой зимний сезон в стране вообще не начнётся. Даже если курорты откроются 15 февраля, работать можно будет с большими ограничениями, что неминуемо скажется на заработке.

Некоторые жители региона Пьемонт уже говорят, что сезон окончен.

[Денис Заккария, инструктор по горным лыжам]:

«Наша школа открыта, но на самом деле никого нет. Мы не получаем помощи от правительства, поскольку продолжаем работу, однако клиентов вообще нет. Это двойной убыток».

Курорт Сагна-Лонга включает 160 домиков, разбросанных по лесу. Добраться сюда можно было только на подъёмниках, но они стоят. Теперь единственный вариант – снегоходы. Около десяти местных жителей могут себе позволить купить такую технику. Однако в других горных регионах люди оказались в более бедственном положении.

Вице-президент местной Ассоциации операторов подъёмников говорит, что для многих людей это жизненно важный общественный транспорт.

[Никола Бостикко, вице-глава Ассоциации операторов подъёмников]:

«Они выполняют очень важную роль. В час перевозят до четырёх тысяч человек».

Жители Пьемонта переживают, что скоро не смогут заработать на жизнь.

[Джованни Таглиавини, шеф-повар]:

«Экономика здесь завязана на туризме. В нашей семье есть менеджер отеля, бармен и работник ресторана». [Никола Лоруссо, работник пункта по прокату снаряжения]:

«В этом году мы лыжи напрокат не сдавали. Машину по ремонту тоже не использовали. Вот такая ситуация».

В Италии выявили уже более двух миллионов 400 тысяч заболевших COVID-19. Скончалось более 83 тысяч человек.

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