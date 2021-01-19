Курорты закрыты: грузинские лыжники переключаются на немаркированные трассы

Знаменитый горнолыжный курорт Гудаури в самом сердце грузинских кавказских гор для этого времени года непривычно пуст...

Знаменитый горнолыжный курорт Гудаури в самом сердце грузинских кавказских гор для этого времени года непривычно пуст. Подъёмники, отели, рестораны и кафе закрыты. Лыжные трассы пусты и превратились в площадку для бездомных собак.

В связи с пандемией горнолыжные курорты Грузии закрыты с марта. Ограничения действуют до 1 февраля 2021-го, когда, на основании количества случаев заражения, правительство объявит о новых правилах.

Мастер по фристайлу Бута Элошвили говорит, что они с друзьями, чтобы не забыть, как кататься на лыжах, вынуждены спускаться по немаркированным и неконтролируемым склонам.

[Бута Элошвили, мастер по фристайлу]:

«У спортсменов нет возможности перемещаться со склона на склон. Единственный способ – подниматься на лыжах. Но так мы не можем много тренироваться во фристайле. Мы можем только поддерживать физическую форму».

Для восхождения нужны специальные знания и экипировка. Многие теперь объединяются в группы, чтобы забраться на горы, поскольку коммерческие компании берут за один подъём на снегоходе до 12 долларов.

[Тата Потсхверашвили, лыжница]:

«Как известно, все горнолыжные курорты закрыты, любители лыж, включая меня, не имеют возможности пользоваться подъёмниками и кататься. Но есть альтернативные пути, например, снегоходы, а также подъёмы на лыжах. В этом году мы с друзьями решили забраться на склоны пешком».

На этом курорте от карантина пострадали почти все, ведь большинство компаний зарабатывают за счёт туристов. Это и туристические фирмы, и магазины по прокату лыжного снаряжения.

[Юлия Калинюк, директор туристической компании]:

«Мы предлагаем параглайдинг, у нас есть снегоходы, лошади, квадроциклы. Но из-за COVID-19 всё закрыто. Туристы не могут приехать. В регионе Мтиулети 90% дохода получают в индустрии туризма. И сейчас почти все безработные». [Шалва Михаилов, работник центра по прокату снаряжения]:

«Немного отдыхающих есть, но это очень мало. Из-за ограничений сложно путешествовать. Думаю, такие меры не нужны. Будет намного лучше, если их постепенно ослабят».

Гудаури – самый высокогорный и самый крупный горнолыжный курорт в Грузии. Он включает 35 километров трасс и 15 подъёмников.

Короткая ссылка на эту страницу: