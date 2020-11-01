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Британские учёные: антитела к COVID могут исчезать

Британские учёные: антитела к COVID могут исчезать

Британские учёные поставили под сомнение идею о том, что от COVID-19 в будущем может выработаться коллективный..

Дата загрузки: 2020-11-01

Британские учёные поставили под сомнение идею о том, что от COVID-19 в будущем может выработаться коллективный иммунитет. Они провели исследование и выяснили, что в течение лета стало значительно меньше британцев с антителами против нового коронавируса.
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