Бионические перчатки вернули радость 80-летнему бразильскому пианисту

[Жуан Карлос Мартинс, пианист]:

«Возможность снова играть всеми пальцами после двадцати лет перерыва для меня, восьмидесятилетнего человека – настоящее чудо».

Знаменитый бразильский пианист Жуан Карлос Мартинс впервые за 25 лет играет на фортепьяно десятью пальцами. Из-за болезней и несчастных случаев у него плохо действуют руки. Музицировать вопреки недугу ему помогают бионические перчатки.

Пианист прославился как один из лучших в мире исполнителей Баха. Он записал все клавишные произведения немецкого композитора. Мартинс также был ведущим пианистом Симфонического оркестра Бостона и Лос-Анджелесской филармонии.

В молодости у музыканта появилось мышечное заболевание – очаговая дистония. А в 28 лет во время игры в футбол он упал на правую руку.

[Жуан Карлос Мартинс, пианист]:

«Был повреждён нерв в локтевом суставе, и я подумал о самоубийстве. Я пошёл в ванную с бритвой, и вдруг зазвонил телефон. Это был мой преподаватель по фортепиано из Бразилии, а я находился в Нью-Йорке. Мы проговорили 15 минут, хотя сначала я не хотел отвечать. Я выбросил бритву и понял, что значит любить жизнь».

На этом несчастья не закончились. В 95-м пианист был в Болгарии, и на него напали грабители. В итоге он получил травму головы, и правая рука перестала двигаться.

Помочь музыканту решил изобретатель Убиритан Бизарру. Он разработал неопреновые бионические перчатки, которые помогают пальцам двигаться.

[Убиритан Бизарру, изобретатель]:

«Он собирался на операцию и прощался со своими руками. Тогда я подумал: есть ли какое-нибудь простое решение этой проблемы? На следующий день я начал думать об устройстве, которое помогло бы шевелиться его пальцам».

На изготовление таких перчаток нужно четыре дня и менее 100 долларов. Изобретатель уже экспортирует эти изделия в Европу.

Ну а пожилой пианист каждый день музицирует. Ему приходится, как в детстве, заново осваивать игру на пианино. Но он полон решимости достичь успеха и вновь исполнять произведения классических композиторов.

[Жуан Карлос Мартинс, пианист]:

«Я надеюсь, что смогу сыграть это и показать, что человек никогда не должен оставлять надежду».

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