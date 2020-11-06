Французский бульдог Норд-босс стал завсегдатаем скейт-парка в Москве

Для французского бульдога по кличке Норд-босс роликовая доска – чуть ли не лучшее развлечение в жизни...

Для французского бульдога по кличке Норд-босс роликовая доска – чуть ли не лучшее развлечение в жизни. В этом московском парке его часто видят на скейтборде. Так деловито собака добирается до площадки, где катаются скейтеры.

Хозяйку Норд-босса зовут Наталья. Она вокалистка одной из московских музыкальных групп. Говорит, что первую доску пёс получил в семь месяцев.

[Наталья Варламова, владелица собаки]:

«Я увидела видео, которое прислали моему другу, как бульдог катается на скейте. Тогда я понятия не имела, что у бульдогов есть склонность, не у всех, но в них есть что-то космическое, инопланетное, что они едут на этой четырёхколёсной машине по горкам и действительно получают от этого удовольствие».

Норд-босса привели в магазин и поставили перед ним скейтборд.

[Наталья Варламова, владелица собаки]:

«Я помню его глаза, они у него загорелись, тут же потекли слюнки, и что-то в нём заиграло, и ему показалось, что это его. И тогда он запрыгнул на скейт и стал его гонять, и мы решили – берём».

В тот же вечер бульдог отправился в скейт-парк и начал кататься, вызвав аплодисменты у скейтбордистов. Норд-босс увлекается этим видом спорта уже больше двух с половиной лет. На площадках его принимают хорошо, и пёс чувствует себя важным.

[Наталья Варламова, владелица собаки]:

«Все с ним здороваются, никто никогда не скажет: «Эй, собака, уступи дорогу»».

Бульдог знает десятки команд и умеет произносить звук, похожий на слово «мама». У него есть страничка в Instagram, на которую уже подписались почти 17 тысяч человек.

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