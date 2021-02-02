Оперные певцы Англии помогают переболевшим COVID правильно дышать

Певцы Английский национальной оперы потратили годы на то, чтобы совершенствовать своё мастерство. Один из навыков, которым..

Певцы Английский национальной оперы потратили годы на то, чтобы совершенствовать своё мастерство. Один из навыков, которым они владеют почти в совершенстве, – это контроль дыхания.

Теперь же они используют свой опыт, чтобы помогать тем, кто переболел коронавирусом. Они участвуют в проекте по обучению пациентов правильным техникам дыхания.

Началось всё с группы из 12 человек, которые, переболев COVID, страдали от респираторных проблем. Их учили дышать так, как это делают оперные певцы.

Участники курса говорят, что нехватка кислорода вызывает сильное чувство страха.

[участник курсов]:

«До программы мне казалось, что меня бросили одного в лесу». [участница курсов]:

«Если кислорода недостаточно, мозг посылает сигнал, что организм находится в состоянии паники. Благодаря урокам я больше не звоню врачу, не звоню в 911. Это самое удивительное».

Результаты первого курса оказались такими обнадёживающими, что число участников выросло до тысячи.

[Дженни Моллика, сотрудница Английской национальной оперы]:

Певцы понимают, как правильно дышать и контролировать дыхание. Когда мы общались с врачами по поводу симптомов COVID, нехватки дыхания, мы подумали, что Английская опера тоже может сделать свой вклад».

Врачи поддержали инициативу оперных исполнителей.

[Сара Элкин, медик]:

«Мы называем это расстройством дыхания. Пациенты начинают дышать поверхностно, не задействуя все лёгкие. Мы подумали, что можно сделать? Но вариантов было мало, поэтому мы были очень рады, когда к нам обратилась команда театра».

Оперные певцы обещают помочь ещё большему числу пациентов.

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