Оперные певцы Англии помогают переболевшим COVID правильно дышать
Певцы Английский национальной оперы потратили годы на то, чтобы совершенствовать своё мастерство. Один из навыков, которым..
Дата загрузки: 2021-02-02
Теперь же они используют свой опыт, чтобы помогать тем, кто переболел коронавирусом. Они участвуют в проекте по обучению пациентов правильным техникам дыхания.
Началось всё с группы из 12 человек, которые, переболев COVID, страдали от респираторных проблем. Их учили дышать так, как это делают оперные певцы.
Участники курса говорят, что нехватка кислорода вызывает сильное чувство страха.
[участник курсов]:
«До программы мне казалось, что меня бросили одного в лесу».
[участница курсов]:
«Если кислорода недостаточно, мозг посылает сигнал, что организм находится в состоянии паники. Благодаря урокам я больше не звоню врачу, не звоню в 911. Это самое удивительное».
Результаты первого курса оказались такими обнадёживающими, что число участников выросло до тысячи.
[Дженни Моллика, сотрудница Английской национальной оперы]:
Певцы понимают, как правильно дышать и контролировать дыхание. Когда мы общались с врачами по поводу симптомов COVID, нехватки дыхания, мы подумали, что Английская опера тоже может сделать свой вклад».
Врачи поддержали инициативу оперных исполнителей.
[Сара Элкин, медик]:
«Мы называем это расстройством дыхания. Пациенты начинают дышать поверхностно, не задействуя все лёгкие. Мы подумали, что можно сделать? Но вариантов было мало, поэтому мы были очень рады, когда к нам обратилась команда театра».
Оперные певцы обещают помочь ещё большему числу пациентов.
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