Бразильская балерина без рук подтверждает: возможно всё
Грациозные движения и сияющая улыбка. Знакомьтесь, это Витория Буэно – бразильская балерина без рук. [Витория Буэно,..
Дата загрузки: 2021-02-12
[Витория Буэно, балерина]:
«Для меня руки – это всего лишь деталь. Когда я танцую, то веду глазами так, будто бы руки у меня есть. Но я не испытываю никаких трудностей и справляюсь без рук. Я не чувствую, что они мне вообще нужны».
Когда мать впервые отвела пятилетнюю Виторию в балетный класс, она беспокоилась о том, дочь не впишется в коллектив. В небольшом бразильском городке, где родилась девочка, она нередко становилось предметом насмешек.
[Ванда Буэно, мать Витории]:
«Она выходила на прогулку, и люди задирали ей рукава рубашки, чтобы посмотреть. Её инвалидность пугала меня, но это было не так больно, как отношение людей».
В балетном классе девочка быстро освоилась, и сегодня выступает на сцене наравне со своими одногруппницами.
[Андреа Фальсарелла, учительница балета]:
«Я сказала Витории: «Следуй за руками, как если бы они были там. Представь, что твои руки там, и следуй за ними головой».
Витория начала заниматься балетом по совету своего физиотерапевта, который заметил, что девочке нравится танцевать.
Теперь она не просто реализовала мечту. Благодаря силе и гибкости, приобрётенным с помощью танца, она ногами может делать буквально всё: от чистки зубов до покупок в супермаркете. Она даже делает ногами макияж подругам.
[Хосе Карлуш Перрейра, отчим Витории]:
«То, что она делает, – потрясающе. Она делает своими ногами то, что я не могу сделать своими руками».
Сейчас Витории 16, и она регулярно посещает балетную академию. Её талант сделал её звездой социальных сетей и источником вдохновения для многих.[Витория Буэно, балерина]:
«Для людей с ограниченными возможностями важно видеть, как я танцую. Они видят, что инвалидность – это всего лишь слово. Мы намного больше, чем наша инвалидность, поэтому мы должны идти за своей мечтой».
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