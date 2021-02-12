Бразильская балерина без рук подтверждает: возможно всё

[Витория Буэно, балерина]:

«Для меня руки – это всего лишь деталь. Когда я танцую, то веду глазами так, будто бы руки у меня есть. Но я не испытываю никаких трудностей и справляюсь без рук. Я не чувствую, что они мне вообще нужны».

Грациозные движения и сияющая улыбка. Знакомьтесь, это Витория Буэно – бразильская балерина без рук.

Когда мать впервые отвела пятилетнюю Виторию в балетный класс, она беспокоилась о том, дочь не впишется в коллектив. В небольшом бразильском городке, где родилась девочка, она нередко становилось предметом насмешек.

[Ванда Буэно, мать Витории]:

«Она выходила на прогулку, и люди задирали ей рукава рубашки, чтобы посмотреть. Её инвалидность пугала меня, но это было не так больно, как отношение людей».

В балетном классе девочка быстро освоилась, и сегодня выступает на сцене наравне со своими одногруппницами.

[Андреа Фальсарелла, учительница балета]:

«Я сказала Витории: «Следуй за руками, как если бы они были там. Представь, что твои руки там, и следуй за ними головой».

Витория начала заниматься балетом по совету своего физиотерапевта, который заметил, что девочке нравится танцевать.

Теперь она не просто реализовала мечту. Благодаря силе и гибкости, приобрётенным с помощью танца, она ногами может делать буквально всё: от чистки зубов до покупок в супермаркете. Она даже делает ногами макияж подругам.

[Хосе Карлуш Перрейра, отчим Витории]:

«То, что она делает, – потрясающе. Она делает своими ногами то, что я не могу сделать своими руками».

Сейчас Витории 16, и она регулярно посещает балетную академию. Её талант сделал её звездой социальных сетей и источником вдохновения для многих.

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[Витория Буэно, балерина]:«Для людей с ограниченными возможностями важно видеть, как я танцую. Они видят, что инвалидность – это всего лишь слово. Мы намного больше, чем наша инвалидность, поэтому мы должны идти за своей мечтой».