Инженер без рук пытается создать «умные» протезы

Десять лет назад житель Будапешта Дьёрдь Левай лишился ног и рук из-за менингита. Нос тоже пришлось..

Десять лет назад житель Будапешта Дьёрдь Левай лишился ног и рук из-за менингита. Нос тоже пришлось реставрировать.

Теперь же он пытается получше изучить искусственный интеллект, чтобы с его помощью сделать протезы более функциональными.

[Дьёрдь Левай, инженер]:

«Первый протез я получил через год-два после ампутаций. Я был в шоке и не мог поверить, насколько он был плохим. До этого мне говорили совсем другое: что всё будет отлично, что я даже не замечу, что лишился рук и смогу сделать с ними очень многое. Но было совсем не так».

Дьёрдь вырос в США, а потом вернулся в Венгрию для поступления в Университет. Здесь его обучение оплатили, благодаря чему он получил степень магистра в области биоинженерии.

Теперь он считает, что оказался в уникальном положении: он как никто понимает людей с ампутированными конечностями и при этом обладает знаниями, которые могут им помочь.

Его цель – встроить в протезы искусственный интеллект, чтобы он накапливал сигналы и учился их распознавать.

[Дьёрдь Левай, инженер]:

«Если есть достаточно (нервных) сигналов и достаточно источников этих сигналов, то можно искать закономерности, образцы электрической активности. В итоге можно определить, какие мышцы активируются, а какие – нет. И если мы научим этому искусственный интеллект, то эта система сможет, к примеру, понять, что сейчас нужно сжать руку».

В идеале протез должен научиться моментально реагировать на намерения человека, то есть стать частью тела.

[Дьёрдь Левай, инженер]:

«Идея такова: я хочу, чтобы эти устройства учились у нас – так же, как мы учимся на своих ошибках».

Дьёрдь сотрудничает с американской компанией Infinite Biomedical Technologies. Вместе они разрабатывают сам протез, а также компьютерное приложение, которое позволяет «тренировать» алгоритмы устройства.

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