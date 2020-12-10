Куклы в маске и тесты на COVID для пупса: новые игрушки в Испании

Производитель игрушек в Испании решил выпустить к рождеству актуальные игрушки. В свете пандемии коронавируса он придумал..

Производитель игрушек в Испании решил выпустить к рождеству актуальные игрушки. В свете пандемии коронавируса он придумал куклы в масках, а также игрушечные тесты на COVID для пупсов.

Директор компании говорит, что новая продукция начала пользоваться большим спросом.

[Мари-Иви Роухеот, глава игрушечной компании]:

«Когда началась пандемия, мы заметили, что дети всегда пытаются повторять за взрослыми, они хотят надевать на свои куклы маски. После этого мы решили сделать куклу с маской. И это всем понравилось. Дети берут пример с Нэнси. Очень важно, что она в маске. Также это делает ношение маски более нормальным явлением для детей».

Продавцы в магазинах подтверждают: новые игрушки вызвали ажиотаж.

[Адела Аро, продавец в магазине игрушек]:

«Дети приходят, чтобы найти Нэнси в маске и тест Белли. Они продаются очень хорошо». [Кристина Эрнандес, покупательница]:

«Прекрасно, это отражает время, в котором мы живём. Если маски обязательны для нас, то дети тоже начинают надевать их на свои куклы». [Рейес Лопес, покупательница]:

«Это соответствует реальности. Дети привыкают к положению в обществе, куклы должны это отражать».

Между тем, один производитель в Португалии разработал детский набор из 15 разных занятий. Они включают изготовление маски и щитка для лица, а также мыла в форме звезды.

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