Призвание – штурман: бывший бездомный пёс работает в такси с новым хозяином

Ещё весной пёс по кличке Кано был бродячей собакой, а теперь он штурман в такси своего..

Ещё весной пёс по кличке Кано был бродячей собакой, а теперь он штурман в такси своего хозяина. Боливиец Сантос нашёл эту работу в начале пандемии, тогда же и пригрел беспризорного пса.

Кано исхудал так, что остались кожа да кости. Мужчина пожалел его и забрал домой. А пёс решил, что его призвание – повсюду следовать за новым хозяином.

[Сантос Киспе, владелец собаки]:

«Последние пять-шесть месяцев он каждый день был моим штурманом, но до этого мы сидели дома. Он запрыгивал в машину, а я не протестовал, и в итоге его уже не выгнать. Теперь он бежит за мной, когда я иду на работу».

Мужчине помогают кормить собаку родные и соседи. Также гостинцы приносит местная защитница животных Росмери, которая часто нанимает это такси.

[Росмери Альтамирано, жительница Эль-Альто]:

«Все очень уважают этого пса. Удивительно: он садится в такси и работает вместе с хозяином. Такое редко увидишь. Своих питомцев всегда любишь, особенно если они помогают работать».

Пожилая женщина и ранее подкармливала уличных собак в округе. Теперь же регулярно нанимает такси Сантоса, чтобы тот возил её по всему городу в поисках бездомных животных.

Ну а Кано всегда ведёт себя воспитанно. Он знает, что беспокоить пассажиров нельзя.

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