Питбуль ломает стереотипы и становится полицейской собакой

Питбуль по кличке Киа прошёл путь от бездомной собаки до сотрудника подразделения К-9. Пса спасли от жестокого обращения, когда он жил на парковке продуктового магазина.

Брэд Крофт – директор организации Universal K-9, которая занимается подготовкой собак для полиции и спецназа, – рассказал, что взял щенка и попробовал его обучать. Пёс оказался сообразительным и не таил обиды, хотя с ним плохо обращались в прошлом.

Через восемь месяцев тренировок Киа стал работать в полиции города Покипси штата Нью-Йорк. Киа вместе с полицейским Джастином Брузгулом патрулируют городские улицы.

По словам Крофта, то, что питбули по своей природе агрессивны – заблуждение. Примером может служить Киа, он очень дружелюбный пёс.