Питбуль ломает стереотипы и становится полицейской собакой

Питбуль по кличке Киа прошёл путь от бездомной собаки до сотрудника подразделения К-9. Пса спасли от жестокого обращения, когда он жил на парковке продуктового магазина.
Брэд Крофт – директор организации Universal K-9, которая занимается подготовкой собак для полиции и спецназа, – рассказал, что взял щенка и попробовал его обучать. Пёс оказался сообразительным и не таил обиды, хотя с ним плохо обращались в прошлом.
Через восемь месяцев тренировок Киа стал работать в полиции города Покипси штата Нью-Йорк. Киа вместе с полицейским Джастином Брузгулом патрулируют городские улицы.
По словам Крофта, то, что питбули по своей природе агрессивны – заблуждение. Примером может служить Киа, он очень дружелюбный пёс.
Раньше питбулей не брали на службу в полицию. Киа стал первой полицейской собакой из этой породы. После удачного опыта с Киа и в других штатах питбулей из приютов стали обучать и привлекать для службы в полиции.