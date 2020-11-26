Отпечаток пандемии: в немецком ресторане все столики заняли плюшевые панды

В Германии все бары и рестораны закрыты на время карантина, но зал этого заведения во Франкфурте-на-Майне..

В Германии все бары и рестораны закрыты на время карантина, но зал этого заведения во Франкфурте-на-Майне полон гостей. Правда, за столиками сидят не люди, а плюшевые панды.

Владелец Джузеппе Фичера таким образом выражает несогласие с продлением и ужесточением карантина. Ограничительные меры будут действовать до 20 декабря.

[Джузеппе Фичера, владелец ресторана]:

«Это молчаливый протест. И мы не выключим свет в зале до конца карантина, чтобы наши потенциальные гости могли видеть это круглосуточно».

Выбор на чёрно-белых мишек пал не случайно. Всё дело в игре слов.

[Джузеппе Фичера, владелец ресторана]:

«Мы думали об обычных плюшевых медведях, но вместо них остановились на пандах, поскольку слова панда и пандемия созвучны».

Тем временем правительство Германии обещает продлить программу финансовой помощи компаниям и бизнесменам, которые терпят убытки из-за карантина. В ноябре на выплаты выделили примерно 15 миллиардов евро, ещё до 20 миллиардов планируется выделить в декабре.

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