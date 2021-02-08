Невеста стала одиннадцатой в семье, надевшей платье 120-летней давности

Эта свадьба состоялась в Пенсильвании в 2015 году. На неё Эбигейл Кингстон надела платье, которому 120 лет. Оно передавалось в её семье из поколения в поколение.

Платье в викторианском стиле из атласа кремового цвета было сшито для Мэри Лоури Уоррен. Его украшали пышные рукава, кружева и вышивка бисером ручной работы. Мэри вышла замуж в 1895 году.

В общей сложности это платье в семье потомков Мэри надели ещё десять невест. В 1977-м в нём шла под венец мама нынешней невесты, Лесли Кингстон.

Эбигейл решила продолжить семейную традицию и показаться в старинном платье на своей свадьбе. Но наряд оказался в плачевном состоянии. Ткань потемнела от времени, появились дыры. К тому же для высокой и стройной невесты размер не подходил.