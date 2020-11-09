Загадка быстрых радиовспышек: учёные, возможно, нашли их источник Астрономы, возможно, разрешили одну из самых больших космических загадок. Они нашли вероятное объяснение так называемым быстрым.. Дата загрузки: 2020-11-09

Астрономы, возможно, разрешили одну из самых больших космических загадок. Они нашли вероятное объяснение так называемым быстрым радиовспышкам неизвестной природы, которые регистрируют телескопы по всему миру. Эти вспышки длятся всего несколько миллисекунд. Однако их силу можно сравнить с энергией Солнца, накопленной за несколько десятков тысяч лет.

Короткая ссылка на эту страницу: