На севере Дании ужесточают ограничения из-за мутировавшего коронавируса у норок

Власти Дании ужесточили карантинные меры на севере страны из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса у норок. От зверьков заразились уже 12 человек. Как выяснилось, мутировавший вирус ослабляет способность к образованию антител. В этом случае будущие вакцины могут оказаться менее эффективными.

Правительство распорядилось убить 17 миллионов норок на датских фермах. Производители норковых шкурок назвали указ «чёрным днём для Дании», которая считается крупнейшим в мире экспортёром этой продукции и изделий из неё.

Фермер Ханс держит 36 тысяч норок. Заражённых среди них нет, но всех придётся убить. Для зверовода это удар.

[Ханс Хенрик Йеппесен, фермер]:

«Мне даже нечего сказать. Как мы будем жить без своих животных? Каждый день мы приходим к ним, смотрим, что они делают, здоровы ли и тому подобное. Мы делаем так каждый день. Так что теперь нам невесело».

Фермеру дали десять дней на уничтожение животных, и ему приходится торопиться.

[Ханс Хенрик Йеппесен, фермер]:

«Вчера нам сказали, что мы должны усыпить газом всех норок. Мы начали сегодня в семь утра, чтобы сделать всё как можно быстрее. Надеюсь, уложимся в десять дней, и вирус не доберётся до норок».

В Дании насчитывается более 1100 норковых ферм. Власти обещают выделить звероводам компенсацию.

Ужесточение карантинных мер коснулось жителей семи районов на севере полуострова Ютландия. Там закрылись бары и рестораны, приостановлено движение общественного транспорта. Нельзя выезжать в другие регионы, въезд также закрыт.

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