В Великобритании начался второй общенациональный карантин

Британское правительство ввело повторный карантин на территории Англии. Он будет действовать с 5 ноября по 2..

Британское правительство ввело повторный карантин на территории Англии. Он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии характер ограничений определяют местные власти.

В Англии снова закрылись бары, рестораны, парикмахерские, спортзалы, развлекательные заведения и магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости. Заведения общепита могут работать только навынос.

Правила вступили в силу в полночь. Накануне лондонцы буквально оккупировали бары и пабы.

[житель Лондона]:

«Это последняя ночь, и она немного похожа на канун Нового года, в воздухе витает предновогодняя или рождественская атмосфера. Это и приятно, и немного грустно». [житель Лондона]:

«Это ужасно, очень печально. Думаю, было бы здорово, если бы пабы могли оставаться открытыми, обеспечивая большую социальную дистанцию, но люди были бы вместе». [житель Лондона]:

«Думаю, закрыть пабы – отличная идея, которая поможет обуздать распространение коронавируса. Но это плохо для тех, кто обслуживает посетителей. Эта отрасль может пострадать».

Второй карантин не такой жёсткий, как первый. Образовательные учреждения останутся открытыми, продолжат работу промышленные предприятия, строительные компании, суды и парламент. Но по возможности люди должны трудиться удалённо.

Междугородние поездки разрешены только по работе или в случае крайней необходимости. Выходить из дома можно только по важной причине. При этом людям разрешено час в день гулять или заниматься спортом на воздухе. Собираться группами членам разных семей запрещено.

Борис Джонсон изначально не хотел повторно вводить общенациональный карантин. Однако научные советники заявили, что эпидемия может унести вдвое больше жизней, чем в первую волну весной. В Великобритании от коронавируса уже умерло больше людей, чем в других странах Европы.

По данным на 4 ноября, в Соединённом Королевстве за сутки умерло почти 500 пациентов с COVID-19. Это самый высокий показатель с мая. Ежедневно регистрируют 20 тысяч новых случаев заражения.

В общей сложности в Великобритании выявлено более миллиона случаев COVID-19, умерли почти 48 тысяч человек.

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