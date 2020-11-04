Пингвины в аквариуме ЮАР ощущали стресс из-за карантина

Этот пингвин выглядит достаточно одиноким. В действительности так оно и есть. Как показал период пандемии, эти..

Этот пингвин выглядит достаточно одиноким. В действительности так оно и есть. Как показал период пандемии, эти животные очень плохо переносят изоляцию.

Это аквариум Two Ocean в южноафриканском Кейптауне. Он закрыл свои двери в марте. А возобновил работу лишь недавно. В период карантина смотрители наблюдали за своими питомцами и замечали изменения в поведении.

[Шанет Рутгерс, главная смотрительница]:

«Во время ограничительных мер мы пять месяцев были закрыты. В этот период пингвины не взаимодействовали с людьми. В первый месяц птицы не понимали, что происходит. Но они по-прежнему были воодушевлены и ждали, когда же люди войдут в двери. Они выстраивались в линию, ждали своей очереди и издавали звуки».

Позже пингвины стали проявлять признаки сильного стресса, ведь вместо сотен людей они взаимодействовали только со смотрителями.

[Шанет Рутгерс, главная смотрительница]:

«В тот период многие птицы дрались друг с другом и устраивали перебранки. Они также шалили на пляже».

В аквариуме обитает 23 очковых пингвина и 13 пингвинов рокхоппера. Теперь на них снова могут посмотреть посетители. Однако они должны соблюдать определённые правила, включая социальную дистанцию.

Несмотря на то, что въезд международных путешественников в ЮАР сейчас значительно ограничен, здесь очень надеются на внутренний туризм.

[Карабо Маседи, тревел-блогер]:

«Это развлечение для всей семьи. Можно узнать, кто обитает у берегов ЮАР по сравнению с Европой или Азией. Почему нет? Это популярное место посещения».

Меры по сдерживанию пандемии в ЮАР были среди самых жёстких в мире. В стране действовал комендантский час. Людям было запрещено выходить на улицу для занятия спортом. Не разрешалось даже покупать сигареты и алкоголь.

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