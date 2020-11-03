Кубинские мигранты в Чили ночуют у миграционной службы в надежде получить визы для беженцев

[мигрантка с Кубы]:

«Я в Чили уже два года. И до сих пор не могу получить документы, поскольку раньше не было никакого закона, который предоставлял бы кубинцам статус беженца». [мигрантка с Кубы]:

«Хотелось бы знать, примут ли нас сегодня. Я оставила своих детей с другим человеком, чтобы отлучиться. Ситуацию усложняет пандемия. Мы все собрались с одной целью».

Сотни кубинцев выстроились в очередь у иммиграционного бюро в Сантьяго, столице Чили. Они надеются получить визы для оформления статуса беженца. Такой ажиотаж начался после того, как в стране поползли слухи о том, что такие визы власти Чили намерены выдавать нелегальным мигрантам.

Кубинские мигранты начали прибывать ещё в выходные. Теперь возле миграционного офиса их около 300. Многие спят прямо на улице. Люди надеются, что смогут получить документы, которые позволят им жить и работать в стране легально.

[мигрант с Кубы]:

«Я стоматолог, но у меня нет идентификационного документа. Я работал с клиентом, и он спросил меня: «Есть ли у вас ID-карта?» Я ответил, что нет. Тогда он сказал, что начали выдавать визы для беженцев, и что у тех, кто живёт здесь без документов, появился шанс их получить».

Впрочем, министр внутренних дел страны объявил, что такой тип виз нелегальным мигрантам по-прежнему не выдают.

[Хуан Галли, замминистра внутренних дел Чили]:

«Информация о визах для беженцев абсолютно неправдива. Условия, согласно которым в нашей стране предоставляют статус беженца, довольно жёсткие. Большинство заявок рассматривают очень тщательно. Я призываю людей не идти на поводу у дезинформации. Статус беженца у нас – это не форма регулирования потока мигрантов».

С начала года поток кубинцев в Чили увеличился. Они стали пятой самой многочисленной группой нелегальных мигрантов, прибывающих в страну.

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