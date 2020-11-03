В Петербурге почтили память жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий в России вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям в годы сталинского террора и после него. В Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади проходит акция «Возвращение имён»: зачитывают имена и фамилии.

У Анастасии Наконечной были репрессированы оба прадеда. Один – казак Алексей Леонидович Кандинский – был расстрелян 8 марта 1938 года под Благовещенском. Второй был арестован в 1929 году. Лишь через 80 лет правнучка узнала об этом в Винницком архиве.

[Анастасия Наконечная, правнучка репрессированных]:«Мы поехали в ту деревню, в которой служил этот прадед Николай Петрович Борисевич священником и нашли женщину. Она вспомнила, что дедушка был добрым очень».

Пик репрессий пришёлся на 1937-1938 годы, когда, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более полутора миллионов человек.

По словам правозащитников, архивы НКВД, относящиеся к Большому террору 30-х годов, засекречены до 2044 года, поскольку родственники палачей боятся обнародования имён.

[Наталья Евдокимова, секретарь Правозащитного совета]:«И что? Пусть эти потомки знают, каковы были их предки. По законодательству РФ, через 50 лет после события вся информация об этом событии должна быть раскрыта. Но в нашем Законе как всегда есть лукавство. Если будут считать, что эти данные, связанные с репрессиями каким-то образом вредят безопасности РФ, их будут и дальше закрывать». [Вячеслав Долинин, Правозащитный центр «Мемориал»]:«Сейчас есть люди, которые хотят возрождения прошлого. Хорошо бы посадить их в машину времени и отправить туда, непосредственно в те времена, пусть на своей шкуре испытают, что тогда происходило».

Участники акции считают: чтобы подобного террора не повторилось в будущем, прежде всего, нужно дать оценку власти, которая действовала преступно. И компартия как организация должна быть запрещена.

[Александр Степанов, главный редактор радиостанции «Град Петров»]:«Дальше, это очевидно, всё должно быть написано в учебнике истории жирными буквами с массой примеров, чтобы дети с молоком матери впитывали, что был кошмар. Должны быть суды независимые, правоохранительные органы, которые действительно защищают, соблюдают закон, конституцию и так далее. Если бы эти меры были приняты, все слои общества были вовлечены в это осмысление и популяризацию трагических событий, мы бы могли смотреть в будущее с гораздо большей надеждой, чем сегодня». [Леонид Романков, член правозащитного Совета]:«Мы пропустили люстрацию, осуждение коммунизма, как это было, например, в Германии, поэтому мы на виток отстали, но я верю, что это вернётся снова. Придёт эпоха, когда будут названы имена палачей, когда вспомнят имена погибших».

Точных данных о числе жертв до сих пор нет. По данным общества «Мемориал», это 12 миллионов человек. По оценкам Музея истории ГУЛАГа – 20 миллионов.

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