В Лапландии начался рождественский сезон

Недалеко от финского города Рованиеми, где находится официальная резиденция Санта-Клауса, кипит работа. Рождественский сезон уже начался,..

Недалеко от финского города Рованиеми, где находится официальная резиденция Санта-Клауса, кипит работа. Рождественский сезон уже начался, и Санта вместе со своими помощниками эльфами определяет, кто из детей в этом году хорошо себя вёл и заслуживает подарок.

Для остальных у него есть добрый совет.

[Санта-Клаус]:

«Знаете, список послушных детей очень длинный. А всем, кто в этом году немного безобразничал, я могу сказать, что несколько дней у вас ещё есть. Если постараетесь, то будет очень хорошо. Но о хороших и послушных детях нам уже всё известно».

Деревня Санта-Клауса находится в восьми километрах от Рованиеми. И туризм является важной частью дохода не только для неё, но и для всего региона. Ежегодно сюда приезжает около полумиллиона гостей.

И, конечно, Рождество считается самой горячей порой. Ведь все хотят лично увидеть Санту.

Впрочем, в этом году из-за пандемии здесь уже ожидают рекордных убытков, ведь туристов на 90% меньше, чем обычно.

[Санна Карккайнен, управляющий директор Visit Rovaniemi]:

«Если посмотреть на доходы от туризма только в Рованиеми, то убытки составят около 200 миллионов евро. Это очень много. Вопрос в том, можно ли будет как-то восполнить нехватку финскими путешественниками. У нас по этому поводу есть сомнения, поскольку Финляндия – маленькая страна».

Больше всего туристов в Рованиеми приезжает из Великобритании, Франции, Италии и Испании. Далее идут Китай, Сингапур, Австралия и США.

Местные власти надеются, что в ближайшие недели ограничения на международные передвижения ослабят, и сюда снова приедут иностранные гости.

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