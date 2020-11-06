Греция вводит повторный общенациональный карантин

Правительство Греции вводит общенациональный карантин, который продлится три недели. Такое решение приняли в связи с тем,..

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Я ещё раз решил принять радикальные меры. Лучше раньше, чем позже. Многие европейские страны тоже были вынуждены так поступить. Но они это сделали, когда пандемия уже вышла из-под контроля. Я не могу допустить того, чтобы жизнь людей оказалась под угрозой».

Правительство Греции вводит общенациональный карантин, который продлится три недели. Такое решение приняли в связи с тем, что больных коронавирусом с каждым днём становится всё больше.

Меры вступают в силу в субботу. Прекратить работу должны все предприятия, компании и магазины. Исключение сделали только для супермаркетов, больниц и аптек. Для выхода на улицу потребуется разрешение.

Со вторника в стране также закрыты рестораны, бары, кафе, театры, музеи и спортзалы. Однако это касается только районов с крупными вспышками.

Начальные школы останутся открытыми, старшие классы будут учиться удалённо.

Премьер-министр страны говорит, что принял такое решение в надежде спасти рождественский сезон.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Мы предпринимаем меры сейчас, чтобы рынок смог работать в декабре. Я знаю, что есть большие опасения по поводу экономики. Но я хочу напомнить, что именно поэтому я просил всех делать запасы на случай новой волны пандемии. И мы это сделали. Сейчас у нас в доступе есть 37 миллиардов евро».

Впрочем, предпринимали говорят, что для них это большой удар.

[Фредерики Какулиди, владелица компании]:

«Второй карантин – это катастрофа для бизнеса. Что ещё сказать? С мая дела идут плохо, и компании не смогли восстановиться. Боюсь, что это будет последним ударом».

В стране зафиксировано меньше случаев COVID-19, чем в большинстве стран Европы. Однако с начала октября их число постоянно увеличивалось. Пока случаев заражения почти 47 тысяч. Умерли 673 человека.

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