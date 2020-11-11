Фестиваль «Чудо света» прошёл в Петербурге

Впервые фестиваль «Чудо света» прошёл на территории Петропавловской крепости. Через Египетские ворота гости перемещаются во времени..

[Валерий Ткаченко, руководитель проекта «Чудо света»]:

«Здесь собрано всё воедино – и Эрмитаж, и Русский музей, и просто архитектура Петербурга, которая была, начиная с XVIII века. Здесь у нас 11 сюжетов, 11 инсталляций. Это может быть мечты Петропавловской крепости, её иллюзии».

Впервые фестиваль «Чудо света» прошёл на территории Петропавловской крепости. Через Египетские ворота гости перемещаются во времени и попадают в XVIII век. Так первая инсталляции «Симфония изящных искусств» на Петровских воротах переносит зрителей в музеи Петербурга. Перед ними предстают самые узнаваемые шедевры живописи и архитектуры.

Длина всего маршрута – 700 метров. Здесь на площади искусств на фоне Терпсихоры, Талии и других муз древней Греции в лучах света оживает балерина.

[Иван Кабанов, участник фестиваля «Чудо света»]:

«Это светодиодные панели, которые вращаются со скоростью более 1000 оборотов в минуту, за счёт того, что человеческий глаз не видит вращения лопастей на таких больших скоростях, а улавливает только фотоны света».

Многих зрителей впечатлил сюжет в центральной части маршрута – морской бой на Нарышкином бастионе. По замыслу художника это несостоявшееся сражение, первый бой в акватории Невы.

[гости фестиваля]:

«Морская тематика, которая была связана с Петербургом – она больше всего привлекла. Как будто не состоявшийся бой. Мы в это поверили. Правда! Очень правдоподобно и очень красочно! Спасибо за праздник! Мы очень рады, что побывали на этом шоу!» [гостья фестиваля]:

«Вначале впечатляющие ворота были. Здесь тоже для детей в целом такой объём, масштаб! И в центре тоже очень впечатляюще!» [гостья фестиваля]:

«Очень впечатлило, 11 инсталляций, то есть не одна картина ожившая, а целая серия картин. Это очень красиво! Это очень впечатляет! Спасибо большое!»

Фестиваль длился два дня. Зрители выстраивались в километровую очередь, чтобы попасть на территорию крепости.

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