В Копенгагене в условиях карантинных мер проходит фестиваль света
В Копенгагене, несмотря на пандемию, проходит ежегодный фестиваль света. Инсталляции расположены в основном в центре датской..
Дата загрузки: 2021-02-08
[Йеспер Конгхауг, организатор фестиваля]:
«Мы очень рады. И мы гордимся тем, что у нас проходит, вероятно, единственный фестиваль света в этом году. Очень многие люди прилагали усилия для того, чтобы мероприятие состоялось».
В городе установлено примерно 30 световых инсталляций. Из-за карантина экскурсии с гидом отменили. Но организаторы подготовили интерактивную карту. С её помощью можно найти все светящиеся фигуры и проекции.
[туристка из Великобритании]:
«В этот холодный февраль фестиваль света в Копенгагене просто великолепен. Надо чем-то привлекать туристов в город. И хотя сейчас холодно, но очень приятно, что есть причина для прогулки».
Фестиваль света в Копенгагене проходит четвёртый год подряд. Он продлится весь февраль.
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