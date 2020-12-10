Масштабный фестиваль фонарей открылся в Таллине

Несколько миллионов лампочек и тысячи метров шёлка. Столько ушло на эти потрясающие воображение скульптуры, выполненные в..

Несколько миллионов лампочек и тысячи метров шёлка. Столько ушло на эти потрясающие воображение скульптуры, выполненные в традиционной технике китайских фонарей.

Рождественский фестиваль фонарей проходит в Таллине. 30 огромных экспонатов раскинулись на Певческом поле. В этом году экспозиция проходит под названием «Страна грёз».

От экзотических птиц и животных до матрёшек и Тадж-Махала. Во всей красе скульптуры предстают после захода солнца.

Для жителей эстонской столицы это редкая возможность вновь окунуться в атмосферу непринуждённых вечерних гуляний на фоне карантинных мер.

[гостья]:

«Я под впечатлением. Думала, он будет гораздо меньше. В нынешней ситуации в Эстонии и других странах здорово провести что-то на открытом воздухе». [гость]:

«Не ожидал увидеть здесь столько людей, это здорово. Я рад, что что-то проводят в такое время, что-то на улице».

Фестиваль сопровождает рождественская ярмарка, где можно попробовать праздничные блюда и побывать в резиденции Санта-Клауса. Всё – с соблюдением карантинных норм.

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