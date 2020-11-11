Как клиент отблагодарил сотрудницу «Макдоналдс»

Крис Эллис, бизнесмен из города Уичито в штате Канзас, часто заезжал перекусить в «Макдоналдс». Обычно его заказ принимала Вики Андерсон.



Крис вспоминает: «Вики всегда дружелюбна, она улыбалась даже в 6.30 утра, думаю порой это нелегко».

Однажды Вики спросила Криса: «Продаёт ли кто-нибудь машину. У неё авто 1994 года выпуска. Ремонт стоит 500 долларов, поэтому дешевле купить другую».





В это время сын Криса продавал Pontiac GS 2009 года. Мужчина решил купить машину сына и подарить Вики. Крис поменял масло в машине, привёл её в порядок и поехал в «Макдоналдс».



Крис предложил Вики пройти на парковку. Он показал ключи от машины и сказал, что теперь она принадлежит ей. Крис сказал, что у него в жизни есть всё, поэтому он хочет дарить другим. Вики едва сдерживала слёзы, сказав, что никогда в жизни не получала таких подарков.

