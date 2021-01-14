«Ускользающая красота»: в Перми выбрали победителей конкурса ледяных скульптур

В Перми выбрали победителей конкурса ледяных фигур «Зимний вернисаж». В своих произведениях скульпторы отразили тему «Ускользающей..

[Алексей Тютнев, глава Совета Фонда скульпторов РФ «Единение»]:

«Мы судим по трём критериям. Первый критерий – это полнота раскрытия темы. Второй – это техническое мастерство, то есть умение художника показать уникальность вот этого материала, всей его прелести. И третий критерий – это художественная выразительность».

В Перми выбрали победителей конкурса ледяных фигур «Зимний вернисаж». В своих произведениях скульпторы отразили тему «Ускользающей красоты».

Первое место заняла композиция под названием «Ты прекрасна». Её создали екатеринбуржцы Константин Евдокимов и Павел Соловьёв.

[Константин Евдокимов, скульптор]:

«Это скульптура про женщину, про её красоту, про ускользающую красоту. Про борьбу, которую ведёт женщина с ускользающей красотой – неравную борьбу. И про мужчину, который может сказать ей: «Ты прекрасна», – несмотря ни на что, и для которого искренняя, истинная красота находится внутри».

Серебряными призёрами стали скульпторы из Якутска. Их композиция называется «Путешествие в необьятье».

На третьем месте белорусские художники, создавшие скульптуру «Маленький удильщик».

В фестивале участвовали 30 мастеров из России и Беларуси. Все они известные и опытные скульпторы, за плечами которых уже есть победы в других конкурсах. Для работы им предоставили 100 кубометров природного льда, распиленного на блоки. На создание скульптур отвели 50 часов. Работать пришлось при минус 20 градусах.

[Светлана Колчанова, куратор проекта]:

«Мы немножко удлинили время работы, потому что накануне два дня и сегодня очень сильный мороз, очень сильный ветер. Буквально сносило стамески с лесов во время работы. Я считаю, все ребята, участники – герои, потому что в таких погодных условиях создать такую красоту – это дорогого стоит».

Скульпторы создали 15 композиций. Среди них – хрупкий мотылёк, отражающий красоту бабочек, ледяные снежинки и даже лапша быстрого приготовления.

Короткая ссылка на эту страницу: