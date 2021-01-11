Фестиваль ледовых скульптур в 7-й раз проходит в центре Перми

Глыбы льда постепенно превращаются в прекрасные композиции. В Перми проходит 7-й ежегодный фестиваль ледяных скульптур «Зимний вернисаж».

В мероприятии участвуют 30 художников из 14 городов России и Беларуси. Фигуры они создают в центре города.

В каждой команде по два участника. И у каждой есть пять дней на выполнение задания. Скульптуры должны быть не менее трёх метров в высоту.

[Василий Аргунов, участник из Якутии]:

«Каждый год ждёшь уже, когда лёд будет. Летом как-то неинтересно, а зимой материал очень хороший ждёт нас. И какие-то композиции… ну, творить».

Некоторые участники уже были здесь в прошлые годы. Некоторые приехали впервые. Однако все они когда-то становились победителями других конкурсов ледовых скульптур. Это главное условие для участия в мероприятии.

Судьи оценивают выразительность, оригинальность идеи и, конечно, технические навыки.

[Светлана Колчанова, куратор проекта]:

«Всегда поражает какой-то такой нестандартный подход, подкупает очень; оригинальный подход, какое-то философское прочтение темы. То есть, чем необычней, чем нестандартней, тем больше это западает в душу».

Тема этого года – «Ускользающая красота». Она даёт художникам большой простор для творчества.

[Юрий Мистрюков, участник из Рязани]:

«Если развить эту тему, можно в рамках этой работы поговорить о красоте в обыденных вещах, в самых простых вещах, которые нас окружают каждый день. Там, где трудно разглядеть красоту, она всё равно есть». [Сергей Асеев, участник из Красноярска]:

«Лёд – как цветы. Недолго длится его земная красота. Но людям будет ночью сниться воды бриллиантов чистота. Лёд не вечен, и цветы не вечны. Всё это мы объединили. Потому что «Ускользающая красота» – тема… Ну, под эту тему».

Скульптуры будут радовать жителей города до 15 февраля.

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